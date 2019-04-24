〈零售迎母親節大檔〉小七線上購物搶下寢具、家電銷售版圖 預購業績增2成

距離母親節只剩 3 周，送禮採購需求持續熱絡，連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 7-ELEVEN 今 (24) 日表示，目前母親節預購業績已較去年同期成長 2 成，除團購名店甜點、節令蛋糕熱銷外，今年消費者多選購高單價的大型寢具、家電，為第二季旺季再添新成長動能。

統一超指出，與以往不同的是，今年線上購物網站 ibon mart 業績相當熱絡，不僅蛋糕受歡迎，今年有更多消費者選購高單價寢具和家電，例如雙人床墊熱賣逾百組、冰箱和洗衣機也狂銷近兩百台，其中有 70% 為 25-39 歲的女性購買，帶動相關結構業績較去年同期成長 1 倍。

7-ELEVEN 進一步說明，母親節前夕，消費者預購重心由團購點心移轉至送禮需求，多達 60% 消費者會同時選購蛋糕和禮物，尤其實用小家電、照顧健康等商品最受青睞，預算落在 2000-3000 元上下。

其中，「日本 IRIS 床鋪吸塵器 (除螨機)」不到一個月銷售破千台，而今年首度推出「沛迪醫生舒眠抗干擾猛蜂巢獨立筒床墊」，開賣首周銷售業績即突破百萬元。

7-ELEVEN 預估，今年母親節檔期 ibon mart 網站業績，將較活動開跑前成長 20%。

而在應景蛋糕部分，越來越多子女偏愛選購顏質高的五星蛋糕，根據第一波的預購數據顯示，「冰淇淋」和「五星飯店」種類蛋糕最受歡迎，預計接下來 2 周蛋糕需求量將會大增，圓形蛋糕的銷量應可較平日成長 30%。