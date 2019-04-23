〈零售迎母親節大檔〉飯店業聚餐需求暢旺 台北凱達加開宴會廳搶客

母親節即將到來，周邊消費商機熱絡，飯店業者也積極推出相關促銷活動來衝刺第二季營運，凱撒飯店集團旗下台北凱達大飯店今 (23) 日指出，中餐廳於母親節已客滿，已加開宴會廳因應需求，並攜手知名醫美品牌推住房專案；而晶華 (2707-TW) 同樣在今日宣布，台北晶華與麗晶精品打造出麗晶甜品大道，在飯店業中相當罕見，有助提升第二季的消費力道。

晶華表示，今年母親節台北晶華酒店與麗晶精品攜手打造了最華麗的《麗晶甜點大道 Regent Sweet Street》，一口氣集結 12 家來自世界各地的人氣甜品名店，提供消費者單點內用、或是禮盒形式外帶，預料可藉此吸引更多女性客群入館。

另一方面，台北晶華也規劃住房專案，結合館內 SPA 療程、甜點券等，力拚進一步拉升第二季的住房表現。

而凱撒集團旗下台北凱達大飯店在今年母親節檔期，規劃與醫美級保養品牌杜克聯合推出母親節主題月活動，包括住房和餐飲均有規劃贈送保養品，希望以高 CP 值引進更多來客。

此外，凱達表示，中餐在母親節當日訂位已滿，目前透過加開館內宴會廳來因應龐大的聚餐需求。

凱達開幕至今不到 2 年，由於位於北市萬華區，是附近首間五星級飯店，且緊鄰受到各國旅客歡迎的西門商圈，第一季住房率高達 85%，在擁有 758 間住房的狀況下，營運成績相當亮眼。

凱達說明，館內來自韓國、日本和東南亞的旅客相當多，國旅也持續增加中，預計第二季住房仍可達 85%，業績表現持續熱絡。