盤前財經大事搶先讀2019年4月24日

致和證

今日操盤前瞻

美國上周 EIA 原油庫存變動

日本 2 月領先經濟指標

股東會：台微體、致和證

法說會：聯電、訊連

郭明錤：Q4 蘋果將發表新 AirPods 變更設計將重創燿華、華通

週二 (23 日) 中國天風證券分析師郭明錤發表研報，預期蘋果 (AAPL-US) 今年可能於 Q4 推出 2 款新 AirPods，預估燿華 (2367-TW)、華通 (2313-TW)、韓廠 Young Poong (000670-KS) 將因新 AirPods 變更設計而受重創；預期立訊 (002475-CN)、歌爾 (002241-CN)、全球第二大封測廠 Amkor (AMKR-US) 為主要受惠者。閱讀全文...

壽險業 Q1 匯損 629 億元 但淨值回升 3990 億元

金管會昨 (23) 日公布國內壽險業今 (2019) 年 3 月匯損情形，整體壽險業 3 月匯兌損失仍有 218 億元，累計第一季匯損達 629 億元，不過因為國內外資本市場回穩，壽險業淨值也持續回升，單月淨值再拉升 1307 億元，首季已回升 3990 億元。閱讀全文...

〈南山人壽被爆黑函〉南山發表 4 大聲明 將追究法律責任

昨 (23) 日金管會收到名為「南山人壽内亂大鬥爭」的匿名檢舉函，指稱南山人壽投資債券 ETF 涉圖利群益投信，對此，南山人壽晚間發表四大聲明，宣稱黑函影射該公司有圖利之嫌，是不實的抹黑，南山人壽嚴正駁斥，將追究其法律責任。閱讀全文...

小股東歡呼 兆豐金每股擬配 1.7 元股息 殖利率 6% 居金控之冠

兆豐金控 (2886-TW) 董事會今 (23) 日決議每股配發 1.7 元現金股息，以今天收盤價 28.2 元計算，現金殖利率高達 6%，殖利率為目前金控股之冠。兆豐金去年稅後純益 281.54 億元，每股稅後純益 (EPS)2.07 元。閱讀全文...

〈美封殺伊朗出口〉對油價影響有限 高盛估交易區間為 70 至 75 美元

白宮日前宣布，將終止對伊朗石油制裁的豁免，該消息導致油價大漲；不過，投行高盛認為，美國加強制裁伊朗，對油價影響有限，布蘭特原油的價格交易區間，仍將落在每桶 70 至 75 美元。閱讀全文...