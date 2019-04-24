光磊、美律、原相、上銀、全球傳動

光磊 (2340)：與全球 LED 龍頭廠日亞化（Nichia）及日立金屬（Hitachi Metals）策略聯盟，產品光二極體（PD, Photodiode）已打進蘋果 Apple Watch 供應鏈，今年將逐步貢獻營收。股價經過盤整後，近日成交量漸增，今日股價跳空開高，創下波段新高 27.15 元，漲幅逾 7%。

美律 (2439)：無線耳機和電競用耳機，在蘋果增加產能下，成為營運成長的新動力，2019 年銷售成長上看 10-15%，外資目標價上看 200 元。股價呈現盤整格局，昨日成交量能明顯增加，今日股價跳空開高，創下波段新高 191 元，漲幅逾 5%，9 日 KD 向上。



原相 (3227)：受惠於騰訊獲准在大陸銷售 Switch 影響，任天堂有機會擺脫頹勢，進而帶動相關供應鏈出貨，加上公司打入無線藍芽耳機供應鏈，並有機會拿下大廠訂單。股價經過長時間築底後，近日量價結構明顯轉強，今日股價再創波段新高 107 元，漲幅逾 5%，已成功收復年線。



上銀 (2049)：歐美日市場高階傳動機構件客戶訂單需求持續看好，預期第二季營運可望回溫，下半年整體需求可望再向上走揚，估計今年每股盈餘約 14-15 元。股價餘年下附近盤整，今日股價開高走高，創下波段新高 304 元，漲幅逾 4%。



全球傳動 (4540)：滾珠花鍵佔比已從去年 4% 提升至 7%，看好客戶逐步回補訂單，預期下半年業績會比上半年佳。公司在手訂單 7、8 億元，今年業績目標較去年成長 10%。股價拉回整理後，今日明顯量增，早盤最高價來到 87.5 元，漲幅逾 8%，9 日 KD 轉強，未來可望挑戰前高 88 元。