美銀美林上調目標價 Twitter盤前股價漲逾3%

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 在最新報告中，將 Twitter (TWTR-US)目標價，從 31 美元上調至 39 美元；受此消息激勵，今 (10) 日美股盤前，Twitter 股價漲逾 3%。

台北時間週四晚間 9 點 36 分，Investing.com 報價顯示，Twitter 盤前股價上漲 3.41%，至 33.35 美元。

Twitter 盤前股價漲逾 3%。(圖：翻攝自 Investing.com)

Twitter 週三收漲 1.42%，至 32.25 美元，過去 1 年來，累計上漲逾 30%；同一時期，Facebook (FB-US) 股價則下跌超過 20%。

美銀美林分析師 Justin Post 將 Twitter 股票評級從「中性」，上調至「買入」，並將目標價提升至 39 美元，高於市場預期的 33.11 美元。

Post 在報告中寫道，雖然 Twitter 整體用戶流失率仍在上升，但統計資料顯示，18 至 29 歲的年輕族群，流失情形已有所改善。

另一方面，報告亦稱，9% 的用戶表示，將更頻繁地使用 Twitter，高於第 2 季的 6%。

Post 認為，若 Twitter 可持續優化自身定位與用戶參與度，並對廣告客戶造成更直接的影響，其 ARPU(Average Revenue Per User 每用戶平均收入) 可望明顯增加。