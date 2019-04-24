美股正創下新高 但市場似乎缺乏狂喜之情

美股登上歷史新高，但感覺就是不太對。

洛克希德馬丁公司 (LMT-US)、聯合技術公司 (UTX-US)、PulteGroup (PHM-US) 和惠而浦公司 (WHR-US) 等多家企業的巨額獲利推動標準普爾 500 指數再創新高。原因除了獲利遠高於預期外，中國經濟觸底反彈、歐洲至少出現一些穩定跡象和聯準會 (Fed) 趨於鴿派都是原因。

沒有比這些更好的了！那麼接下來呢？

目前的財報，銀行股持平，工業類股優於預期，以及一些也還不錯的消費性個股如 Kimberly Clark (KMB-US) 和寶潔 (PG-US)。為了保持這種動能，股市接下來要面對科技、能源、特別是醫療保健類股的業績，這些一夕間突然成為市場的問題兒童。

而根據最新的財報消息，全球最大半導體公司之一德州儀器 (TI-US) 的財報獲利高於預期，並提供了與預期基本一致的第 2 季展望。

這都是好消息，但如果你會相信華爾街正在慶祝，可以打電話到交易大廳去，你絕對不會聽到任何香檳酒瓶塞迸出的聲音。

一位賣方交易員透露，「不止是今天，市場氣氛已經死氣沈沈好幾個星期了，」「完全沒有快感可言。」

套用一句古老的華爾街黑話：除非出現實質的表現，比如說像樣的交易量、激烈的波動性，或者一些聲量巨大的喧囂，股票交易員不會認為股指觸及新高算是玩真的。

這些也就是這波反彈中所缺少的。

想想看：

1. 標準普爾指數可能處於歷史高位，但其中只有 13 支個股創下新高，股指是由一小部分超級表現個股推升的。因此，交易商認為漲勢需要再擴大。 2. 沒有人爭先恐後地進場買股票。自 3 月底以來，交易量一直很低。 3. 沒有人感到恐慌：芝加哥期權交易所 (CBOE) 波動率指數 (VIX) 位於年內最低水平附近。似乎沒有人特別擔心股市可能會突然下跌。

缺乏狂喜，或者倒過來說，缺乏擔憂，是許多交易員對股市近期走勢感到熱情的原因之一。這意味著許多人仍然坐在場外，現在可能在看到股市創新高的新聞標題後被迫入市。