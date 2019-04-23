專家：消費性必需品類股創52週新高 後市還能再漲

投資人正在加倍買進消費性必需品產業。The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP-US) 週一 (22 日) 觸及 52 週高點，較 12 月的低點上漲 18% 以上。

知名品牌 Kleenex 的母公司 Kimberly-Clark (KMB-US) 的財報獲利強於預期，更加推動了這股熱潮，並可能在本週讓該類股的其他個股也有不錯的走勢。

不過，ETF.com 總經理 Dave Nadig 仍鼓勵投資人多注意這個產業，且許多人認為這個消費性產業是股市的避風港。

Dave Nadig 說，「我認為『新高』只是一個相對的說法，」「目前波段只上漲了 12%、13%，還算不上漲到多高。」

Nadig 表示，占 XLP 25% 以上的產業巨頭寶潔公司 (PG-US) 和可口可樂公司 (KO-US) 在本週稍後發布財報，而目前華爾街普遍預期該 2 間公司財報可能低於預期；但儘管如此，Nadig 仍然看到走升的機率，特別是在美國的消費性必需品 ETF 中。

他說，「目前雖正處全球經濟放緩的環境中，但我仍然相信美國。」

Nadig 表示，以汽車產業作為替代投資方案對投資人而言是個不錯的選擇。

XLP 在週一交易時段觸及 52 週高點後趨於平穩，徘徊在 56 美元區間內。另一支同等加權的 Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS-US) 也創下 52 週新高。