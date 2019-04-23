〈台新拚跨境支付〉也要帶領電子錢包走出台灣 拚跨境支付進金融監理沙盒

台新金 (2887-TW) 積極發展跨境支付，不只力拚愈來愈多國家的海外旅客來台可以跨境支付，台新金還想帶領台灣的行動支付走出去，董事長吳東亮今 (23) 日表示，今後會攜手韓亞金融集團進入台灣金融監理沙盒的機制，希望將來台新電子錢包卡得利透過透過 GLN 的技術，將台新電子錢包落地日本、韓國、泰國及馬來西亞等國家。

在取得支付寶、微信跨境支付業務後，台新銀行今日聯手韓國韓亞金融集團推東北亞跨境支付，台新金控董事長吳東亮表示，今天是韓亞電子錢包來台跨境使用，即日起 1500 萬名韓國 HANA MEMBERS 會員到台灣旅遊時，只需出示 HANA MEMBERS APP 條碼，即可完成付款。

不只力拚愈來愈多國家的海外旅客來台可以跨境支付，吳東亮表示，今後也會攜手韓亞金融集團將跨境支付進入台灣金融監理沙盒的機制，希望將來台新電子錢包卡得利能夠透過 GLN 的技術，將電子錢包落地日本、韓國、泰國及馬來西亞等國家都可以用，甚至進一步做到點數的交換。

台新銀行總經理尚瑞強透露，台新與韓亞銀行都已經就跨境支付進入監理沙盒實驗拜會過金管會，預計第 2 季末向金管會遞件申請進入沙盒，預計今年底前開始試營運。