〈南山人壽被爆黑函〉投資債券ETF涉利益輸送 金管會緊急約談南山3主管

今 (23) 日金管會收到名為「南山人壽内亂大鬥爭」的匿名檢舉函，指稱南山人壽新任投資長劉慧欣，過去三年間大幅增持群益投信所發行的海外債券 ETF，金額達新台幣 300 億元，恐涉嫌圖利單一公司，對此，金管會保險局今天緊急約談南山人壽投資長劉慧欣等 3 主管，保險局表示，將先由南山人壽自行對外說明，及進行內部調查，經查若南山人壽內控確有疏失，罰鍰是 60 萬元到 1200 萬元。

金管會在今 (2019) 年 3 月下旬盯上壽險業狂買債券 ETF，甚至出現單一家壽險業幾乎「包下」整檔債券 ETF 的現象，當時金管會即透露，「包檔」大戶是南山人壽。

金管會今天今天收到一封名為「南山人壽内亂大鬥爭」的匿名檢舉函，文中主要針對南山人壽新任劉姓投資長，其原為固定收益部主管，指控她過去三年間授權下屬林姓協理主導投資國內投信發行之海外債券 ETF，並大幅增持群益投信所發行之海外債券 ETF300 億元台幣。

而群益投信並非市面上發行債券 ETF 之主要機構，市佔率低於 2%，惟進一步統計，南山投資於群益投信發行之債券 ETF 佔南山整體債券 ETF 逾 40%、佔群益投信整體 ETF 發行量之近 30%，大幅超出市占比例。

加上該林姓協理的謝姓丈夫則任職於群益投信，負責公司 ETF 銷售與投資，南山固定收益部大幅加碼 300 億恐有圖利特定人士之疑，未進行利益迴避。

檢舉函上還指出新任投資長劉慧欣在接手後一個月內，即進行一連串的清算行動，積極干預證券部門運作及人事調動。

對於此檢舉函，保險局表示，南山人壽的確投資群益投信的債券 ETF 逾新台幣 300 億元，且群益投信的債券 ETF 占南山人壽債券 ETF 部位的 33%，南山人壽的資金則占群益投信的 2 成左右。

保險局今天也因此緊急約談南山人壽代總經理范文偉、投資長劉慧欣及總稽核楊玠青，將先由南山人壽自行對外說明，及進行內部調查，未來將視調查結果，再決定是否啟動金檢等，經查若南山人壽內控確有疏失，罰鍰是 60 萬元到 1200 萬元。