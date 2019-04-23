〈南山人壽被爆黑函〉群益投信：南山投資債券ETF占比在合理範圍

今 (23) 日金管會收到名為「南山人壽内亂大鬥爭」的匿名檢舉函，指稱南山人壽投資債券 ETF 涉圖利群益投信，對此，群益投信晚間也發布聲明，強調南山人壽投資群益投信的債券 ETF 金額佔比均在合理範圍，且無集中單一客戶。

金管會今天今天收到一封名為「南山人壽内亂大鬥爭」的匿名檢舉函，文中主要針對南山人壽新任劉姓投資長，其原為固定收益部主管，指控她過去三年間授權下屬林姓協理主導投資國內投信發行之海外債券 ETF，並大幅增持群益投信所發行之海外債券 ETF300 億元台幣。

檢舉函上還表示，群益投信並非市面上發行債券 ETF 之主要機構，市佔率低於 2%，惟進一步統計，南山投資於群益投信發行之債券 ETF 佔南山整體債券 ETF 逾 40%、佔群益投信整體 ETF 發行量之近 30%，大幅超出市占比例。

檢舉函並指出，加上該林姓協理的謝姓丈夫則任職於群益投信，負責公司 ETF 銷售與投資，南山固定收益部大幅加碼 300 億恐有圖利特定人士之疑，未進行利益迴避。

對此，群益投信表示，今日有關南山人壽與該公司相關的報導，與事實不符。群益投信所有經營決策均依照專業判斷與嚴謹的內部控制流程執行，並符合相關法令規定。



群益投信強調，該公司目前債券 ETF 規模超過 1400 億，所發行的債券 ETF 之市占規模居市場領先地位，南山人壽投資群益投信的債券 ETF 金額佔比均在合理範圍。

群益投信進一步指出，群益投信在 ETF 業務經營上也一直採取法人與散戶並重的分散策略，並無集中單一客戶之情事。

群益投信強調，壽險業在 2018 年大幅增持各家投信所發行的債券 ETF，主要是基於收益率考量的資產 配置，因此布局債券 ETF 為整體壽險產業現象。

群益投信表示，該公司未來亦將秉持一貫嚴謹的法令遵循精神，善盡善良管理人之責，以保障投資人權益並創造最大利益。