〈南山人壽被爆黑函〉南山發表4大聲明 指稱是不實抹黑

今 (23) 日金管會收到名為「南山人壽内亂大鬥爭」的匿名檢舉函，指稱南山人壽投資債券 ETF 涉圖利群益投信，對此，南山人壽晚間發表四大聲明，宣稱黑函影射該公司有圖利之嫌，是不實的抹黑，南山人壽嚴正駁斥，將追究其法律責任。

根據匿名檢舉函，指稱南山人壽新任投資長劉慧欣，原為固定收益部主管，指控她過去三年間授權下屬林姓協理主導投資國內投信發行之海外債券 ETF，並大幅增持群益投信所發行的海外債券 ETF 達 300 億元台幣。

而群益投信並非市面上發行債券 ETF 之主要機構，市佔率低於 2%，惟進一步統計，南山投資於群益投信發行之債券 ETF 佔南山整體債券 ETF 逾 40%、佔群益投信整體 ETF 發行量之近 30%，大幅超出市占比例。

加上該林姓協理的謝姓丈夫則任職於群益投信，負責公司 ETF 銷售與投資，南山固定收益部大幅加碼 300 億恐有圖利特定人士之疑，未進行利益迴避。

南山人壽晚間針對今日某不具名人士發送黑函指稱該公司投資交易涉嫌圖利某公司一案，發表四大聲明如下：



一、南山人壽辦理投資業務，建立嚴謹的內部控制程序，在決定投資議案時，必須依據投資的類別及額度，分別經由部門主管、投資長、投資審議委員會、或董事會審查通過。

二、經查，南山人壽決定投資投信發行之債券 ETF，是經由投資審議委員會所討論通過，並非單一經理人所決定，且依公司規定，林姓協理亦不具該公司投資核決權限。因此，黑函影射該公司有圖利之嫌，是不實之抹黑。

三、群益投信所發行債券 ETF 之市占規模為國內領先的投信機構，而南山人壽對於 ETF 的投資，是依照專業評估分析，選擇 ETF 標的，且投資對象分散於數家投信業者，並無投資於群益投信 ETF 逾 40% 之情形。因此，黑函是以不實之流言，企圖損害該公司的名聲。

四、對於不具名人士以黑函攻擊特定人士及造謠污衊，南山人壽嚴正駁斥，其有涉及違法行為者，該公司將追究其法律責任。