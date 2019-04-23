台股盤後—鴻海翻紅終止連3跌 睽違半年多重收萬一大關

台股今 (23) 日在鴻海由黑翻紅、傳產股力挺帶動下，終場上漲 37.97 點或 0.35%，收在 11025.68 點，自去年 10 月 1 日後，睽違半年多，重新站上萬一關卡，不過成交量僅 1114.19 億元，連續 3 個交易日衰退。

鴻海今日終止連日走跌，今日盤中翻紅，終場上漲 0.5 元或 0.57%，收在 88.3 元，也帶動大盤扭轉頹勢，加上台積電、大立光以及台塑四寶穩盤，推升台股重返 10100 點之上。

而今日傳產族群也多有表態，除了台塑四寶外，台泥也上漲近 1.5%，紡織股王儒鴻更是上漲 2.2%，中鋼、大成鋼也力守紅盤作收。

族群股方面，5G 題材持續升溫，智邦今日大漲 6.5%，合勤控也延續攻勢，今日仍有逾 4.6% 的漲幅，另外亞太電、新揚科、譁裕等也上漲 2%，穩懋、智易等也有所表現。

弱勢族群方面，印刷電路板族群今日陷入修正，南電重挫近 6%，欣興也下跌 3.6%，耀華、先鋒、志超等均下跌逾 2%，臻鼎 - KY、金像電等也是全面走跌。

被動元件族群今日也是走弱，華新科下跌逾 2.5%、國巨也收跌 1.8%，信昌電、九豪、密望實、禾伸堂、奇力新等也是全面走跌。

法人表示，雖然今日攻上萬一大關，但量能萎縮，短期須關注上檔賣壓是否已轉為支撐，不跌破 5 日線是關鍵，否則依舊難脫震盪格局，後續則得慎防獲利賣壓，選股上可關注擁有高殖利率題材支撐的個股。