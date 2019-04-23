三大法人買超23.46億元 外資回頭期現貨偏多 短期量能為觀察重點

台股今 (23) 日上漲 37.97 點，收在 11025.68 點，收復萬一大關，成交金額 1109.74 億元，三大法人共買超 23.46 億元，外資期現貨同步偏多，法人指出，量能已連續 3 個交易日衰退，明日量能能否回溫，並守住萬一將是關鍵。

今日外資買超 33.81 億元、投信賣超 8.86 億元、自營商賣超 1.49 億元，三大法人共買超 23.46 億元。

台指期方面，外資加碼多單 1523 口，未平倉餘額 6.23 萬元，投信布空單 11 口，空單未平倉 2.6 萬口，自營商也是曾持空單 715 口，空單未平倉 7075 口。

外資今日買超第 1 名元大滬深 300 正 2 2.23 萬張、第 2 名台積電 9807 張、第 3 名聯電 9799 張、第 4 名緯創 6816 張、第 5 名永豐金 5718 張、第 6 名仁寶 4554 張、第 7 名富邦上証正 2 4519 張、第 8 名元大台灣 50 4246 張、第 9 名台新金 3242 張、第 10 名彩晶 3163 張。

外資今日賣超第 1 名華映 2.35 萬張、第 2 名旺宏 1.78 萬張、第 3 名晶電 8278 張、第 4 名中信金 7005 張、第 5 名京元電子 6146 張、第 6 名台表科 3478 張、第 7 名華通 3219 張、第 8 名金像電 3006 張、第 9 名台郡 2939 張、第 10 名志超 2852 張。

而今日終止連 3 跌的鴻海，外資買超 2589 張、自營商也買超 2171 張，不過投信賣超 4116 張，成為投信今日賣超第 1 名。

法人指出，台股今日量縮攻上 11000 點，下方支撐略顯不足，近日須觀察能否守住萬一關卡，以及量能是否回溫，而轉為多頭支撐。