川普挑起美歐貿易戰 前美國駐歐盟大使：這是個錯誤

美國總統川普揚言，將對價值達 110 億美元的歐盟進口商品，加徵關稅，導致貿易緊張情勢升溫；對此，前美國駐歐盟大使 Anthony Gardner 認為，美國和歐盟對中國議題採取的立場，有 90% 是相同的，雙方應加強合作，而非挑起貿易戰，「這是個錯誤」。

美國與歐盟互控對方，非法補貼主要飛機製造商 (空中巴士、波音)，這項爭端已在世界貿易組織 (WTO) 延燒長達 14 年。

4 月 9 日，川普於推特放話，稱「WTO 發現，歐盟對空中巴士的補貼，不利於美國，現在美國將對 110 億美元歐盟商品加徵關稅！多年來，歐盟在貿易上大占美國便宜，但這種情況很快就會告終。」

歐盟方面不甘示弱，於上週公布對美進口商品加稅的初步清單，內容長達 11 頁，包括手提包、農產品、直升機、番茄醬等多種商品，都被列入其中，規模達 200 億美元。

Gardner 在接受 CNBC 採訪時表示，川普政府將歐盟視為敵人，令他感到遺憾；他強調，美歐之間應加強合作，尤其是在中國議題方面。

Gardner 指出，美國和歐盟都同意，中國不應強制企業技術轉移，也不該竊取智慧財產權，且必須開放市場。

Gardner 強調，美歐對中國議題採取的立場，有 90% 是相同的，「我們應該與歐盟建立更多合作關係，而非威脅對其加徵關稅。」