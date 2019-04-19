穆勒調查「通俄門」 川普嚇到軟腳癱坐：我完蛋了

根據《彭博社》報導，美國司法部長巴爾 (William Barr) 日前公布修訂版通俄案特別檢察官穆勒 (Robert Mueller) 調查報告，內容顯示，在得知穆勒被任命為特別檢察官，負責調查「通俄門」時，美國總統川普竟嚇得癱坐在椅子上，還爆粗口，說自己「完蛋了」。

調查報告結論指出，並未發現川普及其競選團隊，與俄羅斯勾結，企圖影響 2016 年美國總統大選的情形。

在司法部公布調查報告後，川普於推特發文，放上一張帶有「權力遊戲」風格的照片，稱「沒共謀，沒妨礙司法，遊戲結束。」

川普稱「遊戲結束」。(圖：翻攝自川普推特)

值得注意的是，雖然沒有證據顯示，川普競選團隊，有和俄羅斯勾結，但對於川普有無妨礙司法公正一事，穆勒持保留態度。

俄羅斯有無干預 2016 年美國總統大選，一直是美國情治單位極為關切的議題；2017 年，川普開除聯邦調查局 (FBI) 局長柯米 (James Comey) 後，穆勒便被任命為特別檢察官，負責調查「通俄門」。

報告收錄了一份助理司法部長韓特 (Jody Hunt) 的筆記，內容稱，在川普得知穆勒被指派為特別檢察官時，竟嚇得癱坐在椅子上，還爆粗口，說自己的總統任期將因此告終，「這太可怕了，我的總統任期玩完了，我完蛋了(I’m f---ed)。」

由報告內容也可得知，川普曾抱怨，遭到調查「是我遇過最糟糕的事情」。