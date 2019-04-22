永大變天 日立收購案下午截止 為市場關注焦點

日立公開收購永大 (1507) 案今天下午 3 時 30 分為收購截止日，由於上週四永大經營權變天，由寶佳集團副董事長林家宏與永大中國總經理許作名結盟的泛市場派取得經營權，因此，儘管收購案已經成就，但最後收購股權數仍是市場關注焦點。永大 2018 年 6 月驚爆經營權之爭，最後公司派穩住經營權，市場派取得三席董事，其中一席是獨立董事，正因為這席最高票的獨立董事發揮作用，啟動這次股東臨時會，而提出的召開理由並獲得法院認證，二次駁回日立的抗告，讓永大正式脫離家族色彩，寶佳集團取得 5 席董事，正式入主並取得永大經營權。



日立收購案部分，日本日立製作所上週三宣佈斥資新台幣 57.81 億元，累計應賣股數達到 8900 萬 2841 股，已取得永大 21.78% 股權，跨過公開收購最低收購數量 8850 萬 4328 股，下限門檻為 21.66%，公開收購永大條件成就，預計 5 月 2 日完成交割，加上目前已持股 11.7%，則日立對永大持股至少 33.48%，躍升為永大最大股東。



由於今天下午 3 時 30 分為收購截止日，而根據證交所公告，19 日盤後永大出現每股新台幣 65 元，80 萬股鉅額交易，使得最終收購數量成為市場關注焦點。