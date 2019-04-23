〈美封殺伊朗出口〉對油價影響有限 高盛估交易區間為70至75美元

白宮日前宣布，將終止對伊朗石油制裁的豁免，該消息導致油價大漲；不過，投行高盛認為，美國加強制裁伊朗，對油價影響有限，布蘭特原油的價格交易區間，仍將落在每桶 70 至 75 美元。

台北時間週二 (23 日) 下午 3 點 51 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.24%，至每桶 74.22 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.69%，至每桶 66 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

高盛最新報告指出，短期內，油價將走高，「但我們仍認為，從 2019 年第 2 季開始，布蘭特原油的價格交易區間，會落在每桶 70 至 75 美元。」

高盛報告稱，伊朗原油產能，平均每日將下滑 90 萬桶；目前全球閒置產能，則約每日 200 萬桶，且今年稍晚，還可能進一步增加。

白宮週一表示，自 5 月 3 日起，將對伊朗原油出口實施徹底制裁，不再給予台灣、中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘等 8 個經濟體豁免待遇。

美國國務卿龐培歐重申，制裁措施的目標，是讓伊朗原油出口「歸零」。

路透社引述伊朗半官方通訊社 Tasnim 報導，稱伊朗官方認為，無論美國終止豁免與否，伊朗的石油出口，都不會降至零，除非伊朗當局決定停止出口石油。

該報導強調，伊朗當局一直在分析，有助帶動石油出口的各種可能情境與條件，且已採取必要措施，「在遏止敵人攻擊我國方面，我們有著多年經驗。」