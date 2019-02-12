六福擴大插旗北市信義區 開六福客棧便當店中店

看準北市信義計畫區龐大消費商機，六福旅遊集團 (2705-TW) 今 (12) 日宣布，持續在此深耕，旗下老字號品牌「六福客棧」進軍微風南山開設店中店，銷售便當和部分單點品項，也是集團在信義區的第 3 家店中店，藉此強化館外的餐飲版圖。

六福指出，本次六福客棧將 46 年金鳳廳老字號粵菜開發成飯店級便當，進軍微風南山 B1 超市熟食區設置據點，每日均由飯店廚師親自駐點，現點現切飯店直送的掛爐燒臘餐盒，且價格帶主打平價親民，只要 150 元起。

據了解，六福客棧可年銷 20 萬個便當，更曾有單日最大訂單量 2500 個的紀錄，此次將觸角延伸至館外，希望藉此快速開發信義區龐大的新客群。

六福指出，目前信義區內保守估計的上班族有 6.5 萬人以上，再加上眾多飯店裡的觀光客和洽公人士，商圈的基本活動人口有 7 萬人，假日更可達 10 萬人，尤其信義區上班族多為中高階白領，在外食、交際的龐大需求下，若每人吃一餐加上飲料的花費在 200-2000 元不等，等於每年餐飲商機高達 100-200 億元，因此六福積極搶攻此區的外帶外賣市場商機。

目前六福客棧除了在微風南山開設店中店，也在市府轉運站設置臨時櫃銷售金鳳廳便當，另外，旗下烘培品牌 Elite Bakery 和甜點品牌 elite deli 已在台北 101 設立店中店。

除了館外實體店鋪，六福日前也開始在零售和電商通路開賣冷凍食品，以「六福首選」品牌，推出多達 20 種長銷型商品，目前在家樂福部分分店和創業家 (8477-TW) 旗下生活市集、好吃市集網站上架，增加營收成長動能。