日本佳能新鏡頭廠落成 將導入自動化生產設備

日本數位相機大廠佳能 (7751-JP) 於週二 (23 日)，在日本宮崎縣舉行了新廠房的落成啟用儀式。新工廠主要負責相機鏡頭的生產，並預計在今年的 5 月開始，就會階段性的逐漸展開生產作業。日本佳能集團會長御手洗冨士夫在當天儀式上表示，新工廠「所生產的相機鏡頭，將供應給相機生產據點的大分及長崎 (工廠)」。

(圖: Investing.com)

新工廠「宮崎佳能本社高鍋事業所」位在日本九州宮崎縣的高鍋町，投資金額為 230 億日圓。員工人數在幾年後，預估將達到 1500 人。腹地廣達 27 萬平方公尺，廠房為總樓板面積 5 萬 4900 平方公尺的單層構造建築。是該集團當中，規模最大的單樓層構造廠房。

宮崎佳能本社高鍋事業所 (圖: 翻攝自日本佳能官網)

新廠房的最大特徵，是在廠內組裝區及無塵室，長寬各達 216 公尺與 94 公尺的空間範圍，採獨特的無柱設計。在機台等配置上，較不受到環境限制。而一般的廠房，在每間隔 10 – 15 公尺就會有一根柱子出現，在空間使用上的制約較大。

該工廠原本預定在 2019 年 8 月展開生產，但是進度提前，在 5 月就會開始階段性的展開量產。所使用的生產設備，則將由該集團位在同縣的其他運作中據點，陸續搬入。

未來也將引進自動化生產設備，御手洗會長表示「到目前為止全部透過人工組裝的作業，在這裡打算將鏡頭的組裝也交給機器人來負責」。

而除了消費型鏡頭產品，今後也會生產網路監視器所使用的鏡頭。御手洗會長認為，相機市場雖然萎縮，然而「機器人的眼睛也必須要有鏡頭與感測器。光學產業的世界還在繼續擴展當中」他補充說道。另外在物聯網 IoT 產業方面的需求，也多所期待。