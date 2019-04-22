白宮宣布5月初結束伊朗制裁豁免 油價漲逾2%

美國政府去年對伊朗祭出經濟制裁，禁止各國向伊朗採購石油，但給予包括台灣在內的 8 個經濟體，為期 6 個月的豁免權；不過，白宮今 (22) 日宣布，為了讓伊朗石油出口「歸零」，5 月初到期後，將不再給予豁免待遇。

美國將終止伊朗原油豁免的消息，帶動油價漲至 2019 年以來新高，台北時間週一晚間 9 點 09 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.32 %，至每桶 73.64 美元；西德州中級原油期貨上漲 2.14%，至每桶 65.44 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

白宮方面指出，美國總統川普決定，5 月 2 日到期後，將不再給予豁免待遇，主要目的在於讓伊朗石油出口「歸零」。

除台灣外，另外 7 個擁有豁免待遇的經濟體，分別為中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利和希臘。

在美國實施制裁前，伊朗是石油輸出國組織 (OPEC) 第 4 大產油國，平均日產量接近 300 萬桶，但受制裁措施影響，今年 4 月平均每日出口量，已減至 100 萬桶以下。

路透社引述伊朗半官方通訊社 Tasnim 報導，稱伊朗官方認為，無論美國終止豁免與否，伊朗的石油出口，都不會降至零，除非伊朗當局決定停止出口石油。

該報導強調，伊朗當局一直在分析，有助帶動石油出口的各種可能情境與條件，且已採取必要措施，「在遏止敵人攻擊我國方面，我們有著多年經驗。」

另一方面，對於美國將終止伊朗原油豁免一事，中國外交部發言人耿爽週一回應，中國反對美方單邊制裁、「長臂管轄」，中國和伊朗的合作，公開透明、合理合法，應被尊重。