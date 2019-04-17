選擇ETN或ETF一頭霧水？簡單掌握三點差異

首批指數投資證券 (ETN) 將於 4 月底掛牌上市，由於 ETN 某些產品特性與 ETF 相近，為讓投資人更了解兩者差異，統一證券今 (17) 日說明，可聚焦 3 點，包括 (1)ETF 有配息，ETN 是否配息視標的指數條件而定、(2)ETF 有追蹤誤差，ETN 沒有，以及 (3)ETF 較無需依賴發行人信用風險，ETN 則需要。

統一證金融商品部副總蒲建亨指出，多數 ETF 有配息，但 ETN 是否配息則視標的指數的條件而定，若 ETN 所連結的指數為報酬指數，其指數特性就是透過公式調整來還原被成份股除息影響的點數，如此可讓投資人所買的 ETN 金額，完整參與該指數漲跌，維持報酬的連貫性。

而追蹤誤差指的是 ETF 的資產組合，原則上報酬能接近 ETF 追蹤的指數，但實務上在建構資產組合的過程中可能會產生一些損失，造成這種追蹤誤差的原因，包括用期貨建立 ETF 的資產組合的換倉損失、基金須支付的費用及支出、基金資產與指數成分股的差異、基金經理人所使用的追蹤工具和複製策略等。

不過，ETN 並不是共同基金，因此發行商無需實際持有成分股，券商可以將投資人購買 ETN 的錢作為其他用途使用，只需在投資人要賣回時，給予投資人持有期間，扣除投資手續費後的指數同等報酬率。

此外，由於 ETN 並不是共同基金，因此不一定會持有指數成分資產，而是以發行證券商的信用作為擔保，確保投資人賣回時，提供等同於追蹤指數表現的損益，在目前主管機關對於券商的信用規範及管理完善，且券商也有相符合的內稽內控法規，投資人無需在信用風險上過於擔憂。