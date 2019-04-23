〈財報搶先看〉英特爾週四公布財報 華爾街憂「成長動能仍不足」

晶片供應商英特爾 (Intel)(INTC-US) 即將在本周四 (25 日) 收盤後公布財報，財經網站《Seeking Alpha》指出，分析師認為英特爾本季表現將和去年同期持平，但因成長性動能不足，下修營收表現 1%。

分析師預估，英特爾今年 Q1 營收將達到 160.2 億美元，每股盈餘維持在 0.87 美元，與去年同期相同。

《Seeking Alpha》根據 38 位華爾街分析師對英特爾做的評級進行統計，16 位為買入評級、15 位為持有評級，有 7 位評為售出評級，買入評級所占比例為 38%，與 1 月的 51% 相比較為下滑。

此外，英特爾目前空單餘額比率為 2.9%，已創自去年 9 月中來的最高比率，《Seeking Alpha》表示，比率持續上升造成熊市的可能性就越大。

空單額額為投資者評估公司未來表現的指標，指的是交易者借券賣出後，尚未買回的數量，空單餘額提升意味著市場對於該公司前景相對悲觀，預期股價將走跌。

英特爾上周二 (17 日) 發布聲明表示，預計不會繼續推出 5G 數據機晶片產品，包括原先計畫在 2020 年推出的產品，宣布正式退出 5G 手機晶片市場。

英特爾執行長 Bob Swan 表示，有鑑於 5G 手機數據晶片業務並無明顯盈利機會和良好回報，因此決定退出相關業務，但強調仍會繼續投資 5G 基礎設施的項目。

儘管去年第 4 季整個半導體市場的表現不佳，造成晶片市場股價下滑 15%，英特爾在之中卻只微跌 0.14%，表現相對出眾。

《Seeking Alpha》認為，英特爾的穩固基礎可支撐該公司長期表現，若接下來幾個星期股價稍微拉回，會考慮將其加入投資組合，並指出介於 52.5 美元至 55 美元的價格區間買入最為保險。