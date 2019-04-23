格芯持續處分晶圓廠 紐約州12吋廠賣給安森美 

晶圓代工廠格芯 (GLOBALFOUNDRIES) 與安森美半導體 (ON Semiconductor)(ON-US) 宣布簽訂協議，安森美將收購格芯紐約州東菲什基爾的 12 吋晶圓廠，交易價格 4.3 億美元，其中 1 億美元已於簽訂協議時支付，2022 年底，安森美將完成餘款結清，完整擁有該晶圓廠，並接收原工廠員工。格芯指出，該筆交易是否完成，將取決於監管批准以及成交慣例條件。

透過此協議，安森美將藉該晶圓廠，擴展未來數年 12 吋產能，格芯也將把多項技術，轉移至其他 3 座同規模 12 吋晶圓廠，根據協議，格芯在 2022 年前，將為安森美半導體生產 12 吋晶圓，預計首批供給安森美的 12 吋晶圓，將在 2020 年開始。

協議還包含技術轉移與開發、技術授權等事項，安森美將能立即獲得高階 CMOS 產品製造能力，包含 45 奈米與 65 奈米製程技術，這些製程技術，將奠定安森美未來的技術研發基礎。

安森美總裁兼執行長 Keith Jackson 表示，取得該 12 吋晶圓廠，對安森美邁向功率及類比半導體領域過程中，是重大進展，未來幾年，這座晶圓廠可挹注更多產能，協助安森美功率與類比產品成長、提高生產效率、並加速實現財務模型進程。