受價格、備貨需求刺激 Q1面板出貨表現優預期

第 1 季是全球電視面板行業的傳統淡季，但面板出貨受價格觸底及策略性備貨需求的帶動，較去年同期相比，則有大幅成長的態勢。據群智諮詢 (Sigmaintell) 資料顯示，第 1 季全球液晶電視面板出貨規模，達到 7050 萬片，年增 6.3%，季減 4.5%，表現優於預期。

面板價格先前崩跌至近乎各廠成本水位，導致獲利面臨挑戰，不得不調整產能分配結構，防止價格繼續探底。群智諮詢統計，第 1 季電視面板中小尺寸價格已止跌已反彈，大尺寸面板價格則繼續下跌。

受下游廠商策略性備貨影響，加上大尺寸面板促銷，第 1 季面板實際採購量強勁成長，主要以中小尺寸為主力，其中 32 吋面板占比 29.4%，維持高需求水準。

據群智諮詢調查資料顯示，第 1 季中國面板廠產能持續釋放，中大尺寸出貨動加速，出貨量和面積也維持成長，市占率達 46.4%；相較之下，韓國及台灣的面板廠則持續調整出貨結構，以保持獲利水準。

群智諮詢指出，群創 (3481-TW) 第 1 季在 50 吋面板的需求帶動下，出貨明顯成長。友達 (2409-TW) 整體出貨則持平上季，除 65 吋面板微增，其他尺寸出貨量略為衰減。

分析面板價格，群智諮詢表示，中小尺寸面板逼近成本價，價格逐步探底，預期可望有小幅反彈趨勢，但大尺寸面板銷售不如預期，在產能持續成長帶動下，面板價格將維持下降趨勢。

而中小尺寸面板價格小幅觸底反彈，短期將挹注第 1 季營收普遍疲弱的面板廠，但群智諮詢分析，市場實際需求能否支撐價格的持續上漲？大尺寸面板價格下行的壓力能否緩解？對面板廠商能否擺脫營收和盈利壓力相關重要。

群智諮詢（Sigmaintell）認為，對面板廠來說，調節供應、優化產品結構和提升產品競爭力是短期內維持盈利的有效方式；而長期來看，控制產能投資節奏、尊重市場需求、改善供應鏈配套、促使產業鏈供需雙方實現雙贏局面才是面板和電視行業未來應該繼續探索的正確方向。