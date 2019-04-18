IHS：面板需求量4年來年增率首次增至兩位數

市場調研機構 IHS Markit 於週四 (18 日) 表示，平板顯示器需求量在 2018 年增長了兩位數，年增率成長了 10.5%，達到了 2018 年的 2.21 億平方米，這是平板顯示器市場需求量四年來首次增長。

IHS Markit 面板研究主管 Ricky Park 表示：「雖然 2018 年下半年全球經濟成長仍不穩定，但年底的平板採購熱潮比預期中要好。」他補充說道，「由於面板價格下跌，導致電視、智慧型手機和桌面機顯示器的面板需求激增」

Park 表示：「日益普及的超過 60 吋大螢幕電視，帶動了整體電視面板需求的成長」其中，OLED 電視面板需求年增率增長 65.6%，2018 年達到 300 萬平方米。同期液晶電視面板需求年增率成長了 10.7%，達到 1.54 億平方米。

平板市場需求年增長率 (圖截自 IHS MARKIT)

在美國市場的帶動下，桌面顯示器的面板需求在 2018 年增率成長了 11.9%「隨著遊戲市場的發展，玩家偏好大型顯示器的需求也相應增加」Park 說道。和一年前相比，2018 年市場對 25 吋和更大尺寸顯示器面板的需求增長了 39%。

另一方面，由於智慧型手機市場漸趨飽和，2018 年智慧手機面板需求從 2017 年的 17 億單位下降至 16 億單位。不過 IHS Markit 指出，由於大量智慧型手機採用全憑面板，就面積而言，2018 年市場需求年增成長了 6.1%

IHS Markit 預測，2019 年平板面積需求年增率仍將增長 5.1%，但成長幅度可能低於 2018 年，近期 IHS Markit 的經濟預測向下修正，這將導致部分終端市場需求增長放緩。