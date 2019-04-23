一帶一路高峰論壇即將舉行　中國先亮成績單

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於 4 月 25 日～27 日在北京舉行。在會議舉行前，中國發表「共建一帶一路倡議：進展、貢獻與展望」報告，敘述一帶一路發展成果。

圖: AFP

報告內容指出，截至 2019 年 3 月底，中國政府已與 125 個國家和 29 個國際組織簽署 173 份合作文件。而一帶一路範圍已由亞歐延伸至非洲、拉丁美洲、南太平洋等區域。

2013 年～2018 年，中國企業對沿線國家直接投資超過 900 億美元，年複合成長率 5.2%；在沿線國家完成對外承包工程營業額超過 4000 億美元。同時，已在沿線國家建立 65 個產業園區，拉動當地經濟及就業。

2013 年～2018 年，中國與一帶一路沿線國家貨物貿易進出口總額超過 6 兆美元，年複合成長率 4%，高於同期中國外貿整體成長速度，占中國貨物貿易總額比重達 27.4%。

若以今年第一季的數據來看，中國與一帶一路沿線國家進出口年增率達 8%，超過中國整體外貿增速 4 個百分點，比重也提升至 29%；中國對沿線國家新增投資 38 億美元，年增 4%，占整體對外投資比重 15%。

此外，今年第一季中國與一帶一路沿線國家新簽訂單 205 億美元，年增 48%，遠超過同期中國對外合約成長率 (14%)，且比重高達 60%，較去年提升 8 個百分點。

至於未來展望，一帶一路將繼續把「互聯互通」作為重點，大力推動公路、鐵路、港口、航空、航天、油氣管道、電力、網路通信等領域合作，與各國共同推動陸、海、天、網四位一體的互聯互通。

而在經貿合作上則進行更多貿易投資案、加速發展「電商絲路」，及推動自由貿易區建設，將一帶一路融合成一個大市場。

值得關注的相關概念股中，工業產能建設方面有北方國際、中國化學、中材國際、中工國際、中鋼國際；至於交通基礎設施建設方面則有中國交建、中國鐵建、中國中鐵等三大國營企業。

