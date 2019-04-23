能源盤後—川普強勢終止豁免權 期油價格飆漲至近半年高點

週一 (22 日) 交易，美政府宣布所有國家都必須在一週內停止向伊朗進口石油，否則將成為美國制裁目標，此消息刺激石油期貨盤中漲幅超過 3%，刷新今年高點紀錄。

美政府表示，5 月 2 日之後，國務院將停止向任何仍進口伊朗原油或凝析油 (一種超輕型原油) 的國家發放制裁豁免權。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格大漲 1.70 美分或 2.7%，收每桶 65.70 美元，登上近 6 個月高點，盤中高點達 65.92 美元，為 2018 年 10 月 31 日以來最高點。在此之前，WTI 在本月稍早觸及 64.79 美元頂端後一直處於橫盤整理約莫 2 週。此契約到今日到期。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.48 美元或 2.3%，收每桶 65.55 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.07 美元或 2.9%，收每桶 74.04 美元，盤中高點一度漲幅超過 3% 達每桶 74.52 美元，超越上週創下的今年高點 72.27 美元，並為 2018 年 11 月 1 日以來最高點。上週 Brent 收高 0.6%，為連續第四週收升。

在此消息公布後，原油期貨價格首次刷新今年高點，投資銀行 Tudor Pickering Holt 股市分析師 Michael Bradley 表示，這意外的舉動推升油價突破高點，「原油市場今天被意外襲擊，因為川普政權示意不會再更新豁免權，亦即讓任何國家購買伊朗石油卻不會遭美國制裁的權利。很多人都預期美國會對豁免權一事採取更強硬的做法，但多數人沒料到美方直接宣布零豁免權。」

豁免權

在美國退出 2015 年伊朗與全球強權國達成的核子協議後，美國重新對伊朗石油實施制裁，但當時給予伊朗石油 8 個大型買家 6 個月豁免權，讓他們有一段緩衝時間不會因購買伊朗石油而遭美國制裁，這 8 大買家分別是：中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利、希臘和台灣。

由於豁免權的存在，伊朗的每日石油出口量約莫 100 萬桶，但已較去年出口量 250 萬 bpd 的水準下降。

在豁免權終止之際，市場供應過剩的現象也因沙國實施減產數月而漸漸消弭，「你現在看到的市場反應是因為我們處於供應緊繃的狀態，這是因為沙國過去幾個月來的努力。」能源避險基金 Again Capital 創立夥伴 John Kilduff 說。

自去年第四季油價崩潰到今年迄今，Brent 原油價格漲幅 38%，而美國 WTI 原油漲幅近 45%。

美國白宮發表聲明，稱美方將與沙國和阿拉伯聯合大公國等 OPEC 成員國配合「採取即時的行動，以確保全球需求獲得滿足，同時也將伊朗石油趕出市場。」

沙國能源部長 Khalid al-Falih 表示，沙國將與其他產油國協調，確保消費國能獲得充足供應，同時確保全球石油市場不會失衡。

中國外交部發言人和土耳其外交部長均譴責美國墮伊朗的政策。

金融服務公司 Reyl Singapore 投資組合管理負責人 Daryl Liew 表示，在伊朗石油的買家中，印度可能受豁免權終止的衝擊最大。

「以經常帳赤字來看，印度可能是遭受高油價衝擊的潛在關鍵國家之一，基本上也會造成通膨壓力。」Liew 說。

利比亞

與此同時，重要 OPEC 產油國利比亞的首都黎波里遭受一連串空襲和爆炸襲擊，恐進一步威脅石油供應狀況。

S&P Global Platts 亞洲分析主管 Kang Wu 表示，利比亞的局勢可能會讓石油產量快速下降。

「利比亞現在每日產量 110 萬桶，倘若發展出問題，就會立刻衝擊到約莫 30 萬至 40 萬 bpd 的石油，很大程度還是要看沙國如何應對，他們還有豐沛的產能，但短期內供應隱憂會持續施壓油價。」

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