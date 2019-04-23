〈區塊鏈大應用〉美政府健康資訊技術供應商HMS合作區塊鏈新創Solve.Care

據報導，美國政府的主要健康資訊技術供應商 HMS Technologies Inc.(HMS) 與區塊鏈新創公司 Solve.Care 建立合作關係，HMS 將整合 Solve.Care 的區塊鏈平台至聯邦健康資訊技術 (HIT) 的計劃當中，旨在降低政府醫療成本，並提高互操作性和可訪問性。

HMS 執行長 Bill Kirkpatrick 表示，這個合作夥伴關係將使不同的 HIT 應用程式共享安全的患者健康數據，即使通過不安全的網路，改善醫療效率，同時增強數位醫療保健的文件管理，並簡化醫療保健服務的訪問流程。

近期以來，醫療產業持續針對區塊鏈技術進行試驗或採用，旨在改善醫療患者數據和供應鏈的共享、分析或驗證。先前，波特蘭州立大學的研究人員推出了區塊鏈解決方案，只有用戶擁有訪問或修改存儲數據的特定密鑰，以防止假冒藥品進入市場。

上個月，Solve.Care 與知名乘車應用程式 Lyft 合作，通過區塊鏈技術來記錄與醫療相關的運輸安排。據稱，兩家公司的合作將允許 Solve.Care 用戶通過他們的 Solve.Care 數位錢包進行 SOLVE 代幣的自動付款，就能安排 Lyft 車輛將患者送至指定的診所、醫院和藥房。

此外，韓國首都首爾的一家大醫院在上個月也宣布，將推出一個醫療相關的區塊鏈平台「智能醫院」，旨在改善醫療服務。該項目由韓國科學和孳息通信技術部和首爾醫療中心共同開發，據稱可以提高醫療數據的準確性，並縮短醫療流程的處理時間。