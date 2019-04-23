【馮冠華專欄】估計港股今天仍窄幅上落

4 月 23 日推介 - 小米（1810）

1）上週四港股市況總結：恆指週四整天受壓，指數最多曾下跌 228 點，低見 29896 點，最終以 29963 點收市，下跌 161 點。成交金額按日下跌約 13% 至 912 億。滬深港通總成交額按日也下跌約 15% 至 121 億，流向仍是淨流入，金額約倍升至 10.8 億。北向交易關閉。藍籌 12 升 35 跌 3 持平。板塊方面，5G 概念、手機設備、汽車經銷商、家電、燃氣、出口及半導體股表現較好。



做空方面，佔大市成交回升至 14.7%。牛熊證街貨最新比例為 72:28，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 55:45，重貨區方面，熊證不變在 30500-30549，牛證重貨區也不變在 29600-29649。港股 ADR 相當於恆指 30077 點水平。恆指期貨夜市收報 30094 點，上升 154 點並高水 131 點。

簡評：恆指上週四的下挫，最合理的原因，應是長假期前的回吐而已。成交量走低至不足千億，顯示沽壓並非那麼大，做空比率也不見大升。當天早上傳出歐盟宣佈 200 億美元商品徵稅清單，對市場應有一定的負面影響；歐美爭抝，這或可解釋本地出口股當天的強勢。上週四美股造好，港股夜期及 ADR 又重上 3 萬點，上週五上證也先跌後升，但昨天又再回落（又再憂慮降準落空），上落市之格局仍未見突破，估計港股亦然，似仍是在 29700-30300 點這上落區浮沉。

既然大盤沒有方向，還是從消息面找尋機會。昨天 A 股走漲的板塊，包括豬肉、油服及期貨相關公司；相反水泥及地產板塊卻有沽壓。內地農業農村部預計下半年豬價有機會大升 70%，港股的萬州（288）和中糧肉食（1610）雖然今年已上漲不少，消息令短多還似可行。



油服應是和美國再制裁伊朗的消息有關（點 3），油服股可留意安東油田（3337），石油股則以上游的中海油（883）較受惠，航空股則或面對沽壓。魯證期貨（1461）等港股期貨相關公司，日均成交量很少，消息面上有利好（點 2）也不建議進場，反而「同股不同權」在 7 月會納入互聯互通，小米（1810）及美團（3690）又有炒作機會。此外，華為第一季度收入增長不俗，中興（763）、鐵塔（788）等 5G 概念股也可留意。

2）中國證監會副主席方星海出席 2019 第十三屆中國期貨分析師暨場外衍生品論壇時，發表講話提到要加大政策支持力度、加大推進符合條件的期貨公司在 A 股上市，同時積極推動外商控股期貨公司的設立。另外，財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，港交所及中證監就「同股不同權」已討論了一段長時間並達成共識，在本港主板上市的同股不同權企業，7 月會納入互聯互通，有關股票可在「滬港通」和「深港通」交易。（蘋果日報）

3）白宮表示，美國將不再為進口伊朗石油的國家提供制裁豁免，制裁豁免將於 5 月初到期。白宮表示此舉的目的是為了將伊朗原油出口降為 0。白宮也表示將會繼續和沙特和阿聯酋合作，以抵消伊朗石油供應下降。（CNBC）

4）美股上週四及昨天市況總結：受惠於強勁零售數據及企業業績，美股三大指數週四上升，當中道指上升 110 點或 0.42%，標指和納指則分別上升 0.16% 及 0.02%。昨天三大指數則窄幅上落，當中道指下跌 48 點，標指和納指則分別上升 0.1% 及 0.22%。十年期債息見 2.587%。美滙指數最新報 97.28，紐約期油最新報 65.7 美元。

5）個股訊息：中國人壽（2628）發盈喜，預計今年第一季度歸屬公司股東淨利潤按年增長 80% 至 100%。公司指第一季度業績增長主要受境內股票市場大幅上漲影響。（信報）

據《星期日泰晤士报》（The Sunday Times）報道，渣打集團（2888）正準備回購 10 億美元（約 78 億港元）的股份，以回報投資者。報道引述分析指，回購計劃仍須待英國監管機構批准，過程可能需時 90 日；這意味回購在 7 月底或 8 月初才開始。（蘋果日報）

據內媒報道，騰訊（700）將「兒童鎖」功能進一步擴大，登錄新遊戲的基礎准入年齡從 13 歲提升至 16 歲。是次將主要從兩個方面對用戶進行約束：一、在登錄遊戲時，根據健康系統的公安實名校驗結果，年滿 16 歲的用戶才可以獲得系統授權、直接登錄遊戲體驗；在遊戲中，16 歲及以上的未成年用戶仍會受到健康系統防沉迷規則的管制，每天限玩 2 小時。（蘋果日報）

洛陽鉬業（3993）發盈警，預計今年第一季歸屬股東的淨利潤介乎 2.5 億至 3.5 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年減少 77.4% 至 83.9%。（信報）

6）新股訊息：澳門裝修、維修及保養服務承建商偉鴻集團（3321）今天掛牌，暗盤價報 1.39 元，較招股價 1.4 元，跌 0.01 元或 0.71%。（信報）

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