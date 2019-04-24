【馮冠華專欄】美股強勢，港股未必受惠，拉鋸局面還會持續

4 月 24 日推介 - 中信建投（6066）

1）上日港股市況總結：恆指週二復市走勢反覆，指數早段最多曾下跌 207 點，低見 29756 點，但在中段又曾倒升近約 92 點，高見 30055 點，最終以 29963 點收市，下跌不足 1 點。成交金額按日上升約 18% 至 1072 億。滬深港通總成交額按日也上升約 26% 至 152 億，流向轉為淨流出，但金額不多，只是約 2.2 億。北向仍是淨流出，金額高達約人民幣 65 億。藍籌 20 升 30 跌。



板塊方面，5G 概念、手機設備、豬肉、石油相關及內險股表現較好，兩隻同股不同權股份也上升。做空方面，佔大市成交再上升至 15.8%。牛熊證街貨最新比例為 70:30，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 50:50，重貨區方面，熊證下移至 30300-30349，牛證重貨區更大幅下移至 29050-29099。港股 ADR 上升 2 點，相當於恆指 29965 點水平。恆指期貨夜市收報 30058 點，上升 108 點並高水 95 點。

簡評：假後的港股，大盤依舊無甚方向，走勢大部份時間也是和上證同步。上證最終跌破 3200 點收場，但恆指最終仍能持平收市，表面看應算不俗；但從另一角度看，成交回升，但南北向資金均錄淨流出，特別是北向資金淨流出金額不少，做空比率也回升，似乎在下週一的期指結算天前和 4 月中國數據出台前，拉鋸局面還會持續。

昨天個股的走勢仍是由消息面主導，異動板塊基本上全是有跡可尋。內房及水泥再一次受中央強調房住不炒而下挫。5G 概念、手機設備、豬肉、石油相關等板塊走強的原因，可參考昨天筆者的早報，小米（1810）及美團（3690）的上升也不用多作解釋；至於內險股，國壽（2628）上週四收盤後的盈喜，應是帶動板塊上漲的主因。留意到上週曾經強勢的教育、汽車及家電股先後轉弱，資金輪換買賣十分明顯。短線操作的讀者要格外小心。

收盤後公佈首季業績的中移動（941）和聯通（762）（詳見點 3），成績可說是天地之別。中移動解釋業績同比下降是剛性支出持續增加影響，筆者擔心聯通也會遇上這情況，可能只是時間差而首季沒有影響而已；畢竟移動電訊營運商，5G 是先苦後甜的，所以，聯通消息面利好也不建議大家進場，中移動更甚也。

消息面方面（也是點 3），凱升（102）股價應會因股權高價轉手而大升，由於新東主頗活躍於香港金融市場，筆者覺得凱升股價超越 $1.94 的轉手價也不奇，但投機味燶，穩健型的投資者還是不要碰。TCL 電子（1070）首季營運數據值得尊重，但筆者仍是偏好股值更吸引的創維（751）。金山軟件（3888）選擇把北京辦公軟件到科創板上市應不會有太大巿場反應，事件還有好一段路要走。



另外，昨天中資劵商股在午後曾一度集體拉升。板塊近日調整頗多，可從新留意。建議先看昨天在 A 股的領頭羊 - 中信建投（6066）。若讀者喜歡參考資金流，昨天南下資金淨流入較多的包括平保（2318）、融創（1918）及萬州（288）。

2）美股上日市況總結：受惠於強勁企業業績（如推特，可口可樂，寶潔及聯合技術），美股三大指數週二上升，當中標指和納指齊創收市新高，分別上升 0.88% 及 1.32%。道指則上升 145 點或 0.55%。十年期債息最新報 2.569%。美滙指數最新報 97.59，紐約期油最新報 66.11 美元。

3）個股訊息 ：金山軟件（3888）認為，旗下北京辦公軟件在上海科創板上市較合適，保薦人昨天向有關當局提交上市前輔導程序提交申請，尚待取得中國證監會北京監管局的受理函，但尚未提交正式申請；公司也在同日申請撤銷於深圳證券交易所創業板的建議上市申請。（蘋果日報）

聯通（762）今年首季整體服務收入較去年同期上升 0.3%，惟首季銷售通信產品收入按年跌 24%；EBITDA 比去年同期上升 4.6%；權益持有者應佔盈利比去年同期上升 22.3%。中移動（941）公佈，首季營運收入較上年同期跌 0.3%；EBITDA 按年增長 4.4% 至 727 億元。受收入按年下降、剛性支出持續增加影響，期內股東應佔利潤倒退 8.3%。（蘋果日報）

太陽城集團（1383）公布，以代價約 7.18 億元，收購凱升控股（102）約 24.68% 股權。完成交易後，將持有後者約 27.97%。收購價等同每股凱升 $1.94，相比昨天收市價 $1.48 存在 31% 溢價。（交易所公告）

TCL 電子（1070）公布，首季營業額 125.73 億元，按年增長 15.85%；毛利率為 15.1%，其中海外市場毛利率提升 1.2 個百分點至 13%。該公司今年首季 LCD 電視機銷售量約 844.3 萬台，按年增長 32.46%，表現勝預期，其中海外市場 LCD 電視機銷售量達約 595 萬台，增長 50.86%；中國市場銷售量按年上升 2.59% 至約 249.3 萬台。（信報）

4）新股訊息：兌吧集團（1753）今天起招股，招股價每股 6 元至 8.1 元，一手 400 股，股份預期 5 月 7 日上市。

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