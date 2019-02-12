Fed 理事對目前的貨幣政策感到滿意

自加入聯準會以來，聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週一 (11 日) 的首次公開談話中表示，支持聯準會近期「耐心考慮貨幣政策」的做法。

鮑曼自去年 11 月加入聯準會，她在美國銀行家協會 (American Bankers Association) 會議上表示：「就業資料和通膨資料顯示美國經濟處於良好狀態。工資增長穩定，通膨率接近聯準會 2% 的目標，這對美國家庭和勞工來說是件好事。美國經濟和聯準會利率政策都處於一個好位置。」

聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman)。(圖：WIKI)

鮑曼稱：「我認為我們的貨幣政策是好的，我對目前的政策立場感到滿意。」

鮑曼是第一位由國會任命具有社區銀行經驗人士擔任聯準會理事，在她接任此職位前，鮑曼是堪薩斯州銀行監理官，還曾任堪薩斯州 Council Grove 的銀行 Farmers and Drovers Bank 高層。

鮑曼表示：「Fed 理事最重要的職責之一是在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 中擔任具有永久投票權的成員。」她是目前 FOMC 具投票權的委員之一。

鮑曼去年 11 月被美國總統川普提名出任聯準會理事，來填補在當時理事空缺，而去年 12 月，鮑曼投票贊成升息，今年 1 月與聯準會立場一致，轉向贊成暫停升息。

鮑曼似乎對談論美國小型銀行的監管和面臨的挑戰同樣感到自在，她表示：「聯準會正在努力減少銀行部門的監管負擔，同時保持經濟安全和穩健。」