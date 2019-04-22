台開為本身資產尋求市場價值定位 全台開發案今年陸續開賣

台開 (2841-TW) 依最新短、中營運策略規劃踏出第一步，擬將土地資產變成更有價值的資本；除近期將標售台北市至善路、承德路及重慶南路等三處資產，董事長邱復生今 (22) 日指出，此外，台開也將公開標售在台中大坑、南投草屯等資產，藉活化資產逐步轉型為創意價值的企業。

這也是邱復生接任台開董事長 10 年以來，首度對手中資產進行大規模處分，邱復生表示，透過資產標售的程序，可在現階段對手中土地資產價值，取得市場定位，也可讓整個市場了解台開本身的價值。

目前，台開公司在台灣重大土地開發案包括花蓮、新竹新埔、南投草屯等地，及金門工商綜合區 BOT 案，其中最明確進度在花蓮洄瀾灣區，今年起將開始貢獻營收，區內「新天堂樂園」佔地 1 萬餘坪，結合影城、AR、VR、溜滑梯等設施，在此一區域內由台開所規劃的住宅、飯店等設施，也將在今年下半年向市場推出以單位投資、會員或單純的住宅案銷售，預估今年由台開釋出的資產將超過 100 億元。

同時，台開花蓮新天堂樂園第二期工程已在 3 月 14 日正式動土，台開規劃，將興建以 AIoT 智慧物聯網管理的智慧旅館，2021 年完工後將提供 700 間房間。

邱復生說，台開未來 3-5 年的營運策略，第一階段將土地資產變成更有價值的資本，第二階段是會有更多住戶與會員，第三是專案管理建立後，會有更多開發能力拓展至其他土地開發專案。接下來要學習應用國外資本市場機制，導入專案策略投資人。而 5 月 8 日開標的台北市三處資產釋出，就是踏出第一步。

至於台開投入金門工商綜合區 BOT 案營運已達 6 年時間，邱復生說，此一 BOT 案簽約廠商，包括星巴克咖啡等店，將在租約期滿不再續約，台開將以創新的角度再將區域內有效運用，包括規劃為對中國大陸邊境貿易的中心。