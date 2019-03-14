台開花蓮新天堂樂園第二期今動工 將建容納700個房間大型旅館

台開集團 (2841-TW) 在花蓮開發的新天堂樂園第一期工程已完工，將可吸引今年春節期間的大量人潮，第二期工程今 (14) 日動土，台開規劃，將興建以 AIoT 智慧物聯網管理的智慧旅館，2021 年完工後將提供 700 間房間。

蘇花改工程預定明年 1 月 10 日全線通車，距離通車至今只剩 302 天，蘇花改通車即將翻轉花蓮，同時，百麗航運雲豹輪也將計劃通航蘇澳到花蓮，對花蓮都是大利多，可望為花蓮帶來人潮與商機，台開看好花蓮觀光業未來成長契機，新天堂樂園第二期工程的樂多坊旅館今天動工。

台開集團董事長邱復生表示，新天堂樂園樂多坊旅館的開工，應用 3675 個 3 米立方模組積木概念打造而成，希望把觀光客留在花蓮，讓花蓮不是中途站，讓未來入住樂多坊貴賓也可以看到洄瀾灣無敵海景，也讓今天開工鏟土「一鏟、一鏟，鏟出花蓮的未來。

花蓮新天堂樂園第一期工程已完工，第二期投入樂多坊旅館今動工。(鉅亨網記者張欽發攝)

邱復生進一步表示，花蓮新天堂樂園已向美國版權方提出申請，將爭取到花蓮為台灣第一站，計劃今年 7 月率先舉行太空人 NASA & Snoopy 科學教育系列活動，並於 7 月 20 日人類登陸月球 50 周年紀念當天舉行擴大慶祝活動。

台開投資樂多坊旅館的興建，為集時尚、科技、AI 智慧、藝術設計的多功能旅館，採積木旅館概念設計，將平方變立方，採 SC 鋼構，房間數預定為 700 間，目前正積極尋求與國際知名企業聯名合作，讓積木旅館更有特色，預定後年 2021 年元旦完工。

台開花蓮新天堂樂園已開始招商，已有 60 多家企業廠商有意願進駐，包括 NIKE、多家潮牌商店、Premier Outlet、國寶級文創商品即將進駐。同時「新天堂貨櫃市集」也計畫開始招商，有 100 個單位，大貨櫃 18 坪，小貨櫃 9 坪。