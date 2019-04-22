晶心科宣布EasyStart聯盟成員累計達15家 朝20家目標持續邁進

CPU IP 供應商晶心科技 (6533) 宣布自家的「EasyStart」RISC-V 推廣聯盟，成員數已達 15 家，並正朝著 20 家的目標邁進。晶心科以提供 32/64 位元處理器 IP 及 SoC 設計平台為主要生意，並於 2018 年 7 月推出「EasyStart」RISC-V 推廣聯盟，而今日宣布自家的 EasyStart 聯盟成員遍布全球，成員數已達 15 家，並正朝著 20 家的目標邁進，這些聯盟成員將會以晶心科的 V5 RISC-V 處理器核心為客戶提供 RISC-V 設計服務解決方案。



EasyStart 聯盟成員包括 Alchip、ASIC Land、BaySand、CMSC、EE Solution、INVECAS、MooreElite、PGC、SiEn(Qingdao) Semiconductor、Silex Insight、Socle、XtremeEDA 等，這些公司涵蓋 90 奈米至 10 奈米的製程技術，有些公司則同時提供 SoC 設計和一站式服務。



晶心科也補充，內嵌 AndesCore 的 SoC 在 2018 年達到年出貨量十億顆的里程碑，累積出貨量更已突破 35 億顆，至於晶心科的第五代架構 AndeStar V5 延伸 RISC-V ISA 是晶心科過去 13 年來的累積成果。

