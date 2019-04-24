銀行砸重本瞄準哈日族祭3%高額回饋 搶旅日神卡寶座

海外消費一直是信用卡主戰場之一，銀行除了砸重金給予海外消費高額回饋率外，更進一步鎖定特定區域加碼回饋，包括上海商銀、台北富邦銀行、兆豐銀行等先後鎖定日本旅遊祭出 3% 回饋率，爭搶旅日神卡寶座，拓展海外消費商機版圖。

國人熱愛海外旅遊，對日本更是情有獨鍾，根據日本觀光廳統計，台灣每年平均有 400 萬人次赴日觀光，而這也讓銀行嗅到海外消費商機，根據兆豐銀行觀察，近半年以來海外簽帳金額最高的國家就是日本，比重高達 25% 穩居海外交易量之冠。

台北富邦銀行日前宣布推出與 JCB 合作推出「富邦 J 卡」，提供日本消費 3% 回饋率，持卡人可選擇現金回饋或 LINE Point 點數回饋，為方便卡友使用還額外提供透過 LINE 官方帳號就能立刻調高信用額度。

不讓北富銀專美於前，兆豐銀行同樣鎖定日本，將旗下主力商品之一「利多御璽卡」權益升級，將海外消費 1.6% 回饋率拉高至 2.3%，新戶持卡到日、韓消費，回饋率更拉高至 3% 回饋，與富邦 J 卡較勁意味濃厚。

至於為什麼挑上「利多御璽卡」做為主攻海外旅遊的信用卡？兆豐銀行解釋，主要是該張卡片的持卡人年齡平均落在 29 到 59 歲的高消費力客群，而這些持卡人的海外交易有 2 成來自日本，因而被寄予厚望，賦予搶攻東瀛消費的重任。

上海商銀的「簡單卡」也鎖定海外消費給予高額回饋，標榜門檻限制最低，持卡到中、日、韓等地，一般消費 3% 現金回饋，拿掉回饋上限天花板與回饋金的賞味期限，爭取卡友青睞。