〈報稅看這裡〉企業申報營所稅 留意3大重點

5 月報稅季將屆，中區國稅局提醒，今年營利事業所得稅有 3 大重點需特別留意，包括營所稅率調高、獨資合夥免課徵營所稅、廢除兩稅合一部分設算扣抵制。

在營所稅率部分，中區國稅局表示，去年稅制優惠改革實施後，今年申報營所稅稅率從 17% 調升至 20%，未分配盈餘加徵營所稅稅率則降至 5%，為減緩提高營所稅的小型企業的衝擊，課稅所得額低於 50 萬的公司，將分 3 年逐年調高 1% 稅率，也就是 107 年度稅率 18%、108 年度稅率提高至 19%，109 年度後則按 20% 稅率課稅。

簡言之，只要課稅所得額低於 12 萬，免徵營利事業所得稅；低於 50 萬，就其全部課稅所得額課徵 18% 營利事業所得稅，但應納稅額不得超過營利事業課稅所得額超過 12 萬元部分的半數。

另外，課稅所得額超過 50 萬，則就其全部課稅所得額課徵 20% 營利事業所得稅。

其次，在獨資、合夥組織的營利事業部分，只須辦理營利事業所得稅結算申報，無須計算並繳納營利事業所得稅，直接歸課其獨資資本主或合夥組織合夥人綜合所得稅。

第三、兩稅合一部分設算扣抵制廢除後，從 107 年 1 月 1 日起，不必設置股東可扣抵稅額帳戶；盈餘分配日在 107 年 1 月 1 日之後者，可免填報股東可扣抵稅額帳戶變動明細申報表。