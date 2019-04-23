紐約匯市—眾多市場放復活節 美元走平；油價飆升推高加元、盧布

週一 (22 日) 交易，美元兌一籃子貨幣持平，因澳洲、香港和許多主要歐洲國家的金融市場週一復活節休市，交易清淡，但因美國政府宣布 5 月後終止向伊朗採購石油的制裁豁免權，推漲加元和俄羅斯盧布。

美元指數下降 0.19% 至 97.28，上週該指數觸及 2 週高點 97.485。

美元兌日圓持平。歐元兌美元上升 0.10%。

紐約 Jefferies 全球外匯負責人 Brad Bechtel 表示，「由於許多市場還在放復活節的假，本週一開頭沒有太多事情可以咀嚼。」

經歷開年的疲弱後，近期美元找到支撐力，其力道來自美國 10 年期公債殖利率逐步上升，以及美國經濟展露強健跡象，包括 3 月零售銷售優於預期。

交易員將積極關注本週五預計公布的 GDP 報告，以期探尋美國經濟的健康狀況。

分析師表示，週一貨幣市長的最大動力來自原油價格。

Brent 原油週一登上每桶 74 美元，為去年 11 月以來最高，係因白宮宣布原本擁有豁免權的 8 國將於 5 月 2 日到期，若在豁免權結束後向伊朗購買石油，就將遭到美國制裁。

因石油是加拿大重要出口商品，隨著石油價格上漲，加元兌美元也上漲 0.36%。

盧布兌歐元登上去年 4 月以來最強勁，盧布兌美元則為一個月以來最高點，係因油價推漲以及當地月末稅季，提高了盧布的需求。

英鎊兌美元跌破 1.30 關卡到 1.2982 美元，距離上個月觸及的 2 個月低點 1.2945 美元僅差距 0.4%。目前因投資者靜待脫歐程序有新進展，所以英鎊匯率處於多年來最平靜的時期。