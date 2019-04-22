穎漢在手訂單上看6億元 今年營收力拼15億元

穎漢 (4562) 下午應交易所之邀舉行業績說明會，財務長黃國章指出，目前在手訂單約 5-6 億元，訂單能見度 6 個月，受到中美貿易戰影響，上半年營運較淡，但第三季已看到較大訂單，今年業績努力比去年好，營收力拼 15 億元。以全球銷售分佈來看，2018 年北美洲佔營收比重提升至 35%，毛利率仍維持在 40%，亞洲佔比由 64% 降至 57%，歐洲維持 5%。亞洲來看，印度等新興市場比重明顯提升，由 2017 年的 7.6% 大增至 14%，中國則降至 50% 以下。



穎漢 2018 年營收為 14.33 億元，營益淨利率 12.6%，稅後淨利 1.5 億元，每股稅後淨利為 2.21 元。



黃國章指出，近 4 年營收平均成長為 7%，儘管去年營收略為下滑，但看好自動化需求及開發新產品的銷售，對營收成長有利，今年全年有望較去年成長。



黃國章指出，第一季營運較為淡季，不過首季獲利會比去年好，整體業績要看下半年營運，上下半年比重約 4 比 6。



黃國章進一步表示，中國區需求從去年第四季到今年首季明顯下滑，衝擊整體營收下滑 20%，以目前客戶詢問熱度來看，今年第二季仍保守看待，不會去年好但差異不大，穎漢今年營運主要看下半年。



此外，毛利率 45-50% 的雷射彎管機設備已確定有三套訂單，若中美貿易戰若能更早穩定，則下半年提升的動能會更加明顯。



在自動化比重上，2017 年佔營收約 10%，2018 年提升至 20%，今年維持去年水準。



穎漢目前在馬來西亞設有子公司，惟營收比重不大，主要是提供家具業及車用客戶為主，這次成為當地廠商採購指標後，可望切入半導體設備，打入美國半導體設備大廠的氦氣管道加工設備，讓今年馬來西亞營收規模有機會進一步擴大。