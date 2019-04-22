台股盤後—大盤持續量縮震盪 「萬一」關卡再度得而復失

台股今 (22) 日在台積電與股王大立光同步開高下，開盤不久隨即站回「萬一」關卡，惟盤中大立光翻黑走弱，鴻海表現持續疲弱，且台塑四寶僅台塑化、台化站穩平盤之上，台塑與南亞維持平盤附近震盪，指數開高走低並回測平盤，終場上漲 19.21 點，以 10987.71 作收，成交量縮至 1112.27 億元，日線已連 3 黑。

台股今日上市類股中，僅金融、光電、電子設備、其他電子與水泥指數收黑，其餘指數均收紅，表現最強勢的為漲幅 1.24% 的電纜指數，表現最弱勢的則為跌幅 1.58% 的水泥指數。

櫃買市場今日同樣開高走低，終場小漲 0.2 點，以 143.76 點作收，成交量約 339.9 億元。上櫃指數部分，除鋼鐵、電子設備、資服、化工、觀光、遊戲、光電、文創指數收黑外，其餘指數均收紅，表現最強勢的為漲幅 2.48% 的網通指數，跌幅最重的為分別下跌 0.96%、0.95% 的文創、光電族群。

電子三雄方面，台積電今日為三雄中唯一站穩紅盤者，終場上漲 0.57％，收在 266 元，續沿著 5 日線向上攀揚；大立光今日早盤開高後，震盪走低，終場下跌 0.33％，收在 4570 元；鴻海持續陷入漲多修正，雖盤中一度站回平盤之上，仍遭遇反壓而拉回，終場下跌 1.24%，收在 87.8 元，力守 10 日線之上，日線連 3 黑。

IC 設計族群今日表現強勢，敦泰大漲、盛群、偉詮電大漲逾 6%，合邦漲幅逾 5%，新唐、瑞昱上漲超過 3%。

5G 族群持續成為盤面焦點，合勤控開盤隨即亮燈漲停鎖死，昇達科尾盤也攻上漲停，中磊漲幅逾 7%，正文漲幅逾 3％。

國泰證期分析師蔡明翰指出，上週四出現長黑 K 棒後，台股量能明顯萎縮，指數面臨「萬一」關卡前獲利了結賣壓，但目前均線均維持多頭排列，只要美股科技股維持強勢，台股沿著 5 日線震盪整理向上的格局，不會有太大改變，後續盤整過後，預期指數有機會站穩 11000 點之上。