資金行情強強滾 元大MSCI A股ETF百分百參與A股入摩商機

上證綜合指數今年以來大漲 3 成，近日雖然有出現回檔修正，今 (22) 日下跌 55 點，但是站穩 3200 點之上，根據近期多項中國大陸經濟數據顯示，經濟築底跡象逐步浮現，預期今年可望吸引 6000 億元人民幣的海外資金持續流入 A 股，資金行情可期。其中，陸股 ETF 因為可搶搭 A 股入摩財近日備受矚目，其中，元大 MSCI A 股 ETF 更是唯一一檔 100% 參與 A 股入摩商機的 ETF。

除了專為 A 股入摩所編製的 MSCI 中國 A 股國際通指數外，MSCI 中國相關指數還有 MSCI 中國全股票指數與 MSCI 全中國指數等，而隨著 A 股入摩方案底定，且納入比重逐步提高，後者兩個指數的差異性也在持續降低，指數整併勢在必行。

雖然 MSCI 日前 (4/13) 公布將「MSCI 全中國指數」整併至「MSCI 中國全股票指數」的日期，自原定的今年 6 月延後至 11 月底，其目的僅是為了讓目前還在使用 MSCI 全中國指數的一些投資者，有足夠的準備與轉換時間，跟 A 股入摩進程毫無影響，且由於 A 股入摩提速，而加速了 MSCI 中國系列指數的整併腳步。

根據 MSCI 數據，全球上市 ETF 中，僅有兩檔 ETF 追蹤 MSCI 全中國指數，分別是 Deutsche X-trackers 及 KraneShares，此兩檔 ETF 基金規模共 4.5 億美元，對比近 2 兆美元所追蹤的 MSCI 新興市場相關指數而言，其資金比重極小，即便兩指數整併延後，也不會對全球資金流向 A 股造成影響。

今年受惠於 A 股三倍入摩的利多影響，以及富時羅素和標普道瓊也將相繼納入 A 股，市場預期今年可望吸引 6000 億元人民幣的海外增量資金流入 A 股，同時，觀察海外資金加碼的標的也多與入摩概念的 MSCI 中國 A 股國際通指數成份股相關，建議投資人可多關注外資追蹤的 MSCI A 股指數相關標的。

以元大 MSCI A 股 ETF 為例，其所追蹤的 MSCI 中國 A 股國際通指數，即是 100% 對接 A 股入摩標的，其對於整體中國 A 股市值涵蓋率接近 70%，未來納入創業板及中型股後將進一步達 85%，位居目前台灣發行所有陸股 ETF 對中國 A 股市值涵蓋率之首，將是最能完整呈現中國 A 股市場的代表指數，100% 參與 A 股入摩商機。

相較於海外掛牌的「陸股」，如美國掛牌的 ADRs、香港掛牌的 H 股等中資股，其納入因子早已達 100%，反觀 A 股入摩的大利多，才正要開始，MSCI 今年 2 月宣布將分成三個階段來提高 A 股入摩比重，分別於今年 5 月、8 月、11 月逐步擴大，屆時納入因子將逐步調整至 10%、15%、20%。

對於想參與 A 股入摩行情的投資人，元大 MSCI A 股 ETF 研究團隊建議，「逢低可布局、拉回時適量加碼」，短期內可掌握兩個時間點，在 A 股三階段入摩的進程，今年 5 月將納入部分創業板，看好這波資金行情的投資人，建議可在 4 月底先進場卡位，或是待 6 月初第一波資金進場後，若指數出現暫時性回檔，則可適時再進場布局。