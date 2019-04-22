【統一投信】台股漲多拉回風險增 逢回找買點



台股加權指數連續數日挑戰「萬一」，但面臨強大上檔壓力。統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，美國與中國近日公布經濟數據優於預期，且市場預期美中即將簽署貿易協定，帶動全球股市良好氛圍，國內晶圓代工半導體龍頭廠法說會表示營運走出谷底，今年將逐季成長，諸多正向消息帶動台灣電子股表現比預期強勁；不過，科技產業走出谷底，持續往正向發展，但股價已率先反應，短線指數有過熱現象，需慎防拉回風險。

劉彥伯指出，半導體產業短線累積漲幅不小，美國費城半導體指數創歷史新高，自去年底低點以來漲幅已達 45%，台股同樣由電子股帶動，加權指數今年來也漲了 1586 點（以 1/4 收盤價 9382 點，4/19 收盤價 10968 點計算），加上正值業績公布期，只要觸及「萬一」就有獲利回吐的上檔壓力，後續觀察費半指數，若出現明顯修正，台股亦會同向連動。但他也強調，近期拜訪科技廠商得到訊息多表示下半年需求將明顯好轉，第二季末預料會有短單與急單，著眼於基本面逐季轉佳，指數即使回檔，幅度不會太大，個股依業績及展望快速輪動，逢回可找買點，擇優布局。

看好的產業方面，劉彥伯表示，電子股仍是引領台股多頭行情續航的主流，? 片大廠高通與智慧手機大廠蘋果日前宣布達成和解，撤銷全球訴訟案，並簽署為期 6 年全球專利許可協議，雙方將合作發展 5G 手機，預期今年下半年台廠在 5G 基地台布建相關的訂單可望陸續出量，明年全球新型 5G 智慧手機可望進入大規模商業化，新產品、新應用將為台灣電子業挹注新動能，是長線布局主軸，另外持續看好華為供應鏈，以及低基期族群例如 PCB。

總經方面，美國及中國兩大經濟體經濟態勢良好，惟歐洲表現依然疲弱。美國 3 月零售銷售出現 18 個月來最大增幅，就業市場表現強勁，已公布的重要企業財報多數優於預期；中國第一季 GDP 數據符合預期，工業生產、零售銷售、外國直接投資也保持增長，且製造業指數下滑態勢有機會止穩，可望帶動台灣景氣動能回穩走升。

在資金動能上，4 月份外資對亞洲股市持續淨流入，在主要新興亞洲股市裡，台股獲外資買超金額僅次於南韓，劉彥伯指出，外資在今年 1 月、2 月分別買超台股 370 億元、647 億元，3 月在漲多調節之下僅小買 16 億元，4 月份截至 19 日買超 592 億元，整體而言，外資對台股是維持「緩買」步調，對大盤走勢有利，後續外資動向仍動見觀瞻，需持續關注。

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