滬深盤後-獲利了結 上證指數下挫1.7%

今 (22) 日 陸股開高走低，地產類股率先走弱，導致陸股快速翻黑，隨後期貨及 5G 等之前大漲的概念股也出現回檔。午盤後，金融類股走低，拖累大盤持續探底，即使燃料電池、一帶一路等類股出現反彈，但對於市場人氣提振有限，三大指數終場收黑。

截至收盤，上證指數下跌 1.7%，報 3215.04 點；深證成指下跌 1.86%，報 10224.31 點；創業板指下跌 1.07%，收報 1697.51 點，滬深兩市成交金額合計人民幣 8042 億元。

圖: 東方財富網, 上證指數日線

類股消息

水泥類股重挫，冀東水泥大跌 7.7%，上峰水泥、華新水泥、海螺水泥紛紛走弱。有報導指出，中國國家市場監督管理總局發布通知，定於 4 月 24 日召開建材領域壟斷行為告誡會。

國際油價持續走強，布蘭特原油大漲逾 3%，航空類股應聲下跌，春秋航空下挫 4.76%，東方航空則大跌 6%，國航下跌逾 5%。

法人觀點

分析人士指出，目前陸股位在壓力區，加上本周市場股票解禁市值高達人民幣 1890 億元，為今年單周解禁市值相對較重的一周，且今年以來上證綜指已累計上漲 31%，是 2000 年以來第四高，導致獲利了結賣壓較重，種種因素影響大盤短線人氣。預估指數仍將持續進行區間盤整，以等待市場更進一步的消息才會出現方向。

光大證券則認為，指數曾一度要突破前波高點，惟量能不足，最終仍不敵獲利了結賣壓，顯示出買方作多氣氛並不熱絡。若大盤遲遲無法帶量上攻，指數盤整時間恐拉長，甚至出現轉折

