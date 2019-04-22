華為第一季營收、手機出貨旺

尚未上市的華為今 (22) 日公布 2019 年第一季業績，營收人民幣 1797 億元，年增 39%；淨利率為 8%，比去年同期略有成長。第一季華為智慧手機出貨量超過 5900 萬支。

華為指出公司聚焦 ICT 基礎設施和智慧終端設備，持續提升公司營運效率，第一季度營運結果保持穩健。2019 年，全球為 5G 商用開始積極建置 5G 設備，這使公司業務帶來歷史性的發展機會。

截至 3 月底，華為已經和全球重要營運商簽訂 40 個 5G 商用合約，70,000 多個 5G 基地站已發送世界各地。

華為旗下企業部門率先將 5G 技術加持的 Wi-Fi 6 AP 進行商用。截至第一季，華為 Wi-Fi 6 出貨數量全球第一。

至於消費者部門則以創新為消費者創造價值，將「為消費者打造全場景智慧化體驗」作為核心發展戰略，串連起手機、PC、可穿戴裝備和智慧家居等裝置，組成物聯網生態鏈。

此外，「華為雲」將立足創新，致力於打造最佳混合雲，提供全線 AI 解決方案，使產業智慧化升級，實現普惠 AI。截至目前，超過 100 萬企業用戶和開發者選擇使用「華為雲」。

3 月底，華為公佈 2018 年財報，內容顯示，2018 年華為營收人民幣 7212 億元，年增 19.5%，淨利人民幣 593 億元，年增 25.1%。去年華為研發費用達人民幣 1015 億元，占營收 14.1%。2018 年華為手機的總出貨量約 2.06 億支。

圖: 國盛證券

此外，根據消息人士透露，華為內部設定 2019 年手機出貨目標是 2.5 億支，2020 年挑戰 3 億支。

