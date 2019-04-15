人行副行長：中國股市正處觸底反彈

鉅亨網編輯江泰傑 2019年4月15號8點26分

中國人民銀行副行長陳雨露在出席 IMF 所舉辦的部長級會議中表示，中國股市正顯示出觸底和復甦跡象。隨著國際機構投資人進行多元化證券投資，及中國進一步開放股、債市，去年國際證券投資流入金額達 1200 億美元，創下歷史新高。

圖: 東方財富網, 上證綜指日線圖

此外，鑑於以人民幣計價的資產越來越廣範地納入國際指數中，國際證券投資流入的潛力正持續成長。

至於，經濟方面，目前中國經濟保持穩定，在調結構持續取得有效進展，且 M2 和社會融資規模成長規模配合著中國經濟成長需求。中國經濟成長比過去更加強在質量方面的調整，同時產業發展變得更加平衡。

今年中國將繼續採取穩健的貨幣政策和積極的財政政策，加強政策之間的協調性，且加速金融市場基礎設施建設。同時，繼續改善匯率形成機制，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的穩定。

此外，中國政府將持續擴大金融業開放，並以更加透明、更符合國際慣例的方式同等對待中資和外資金融機構。

目前，國際金融機構進入中國市場已有明顯進展：如瑞士銀行對瑞銀證券的持股比重提升至 51%，顯示絕對的控制權；安聯（中國）保險獲准籌建，成為中國第一家外資保險控股公司；美國 S&P 公司已取得進入中國信用評等市場的許可；美國運通在中國境內籌組合資公司，籌備銀行卡清算機構的申請已經審查通過。

