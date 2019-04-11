央行寬鬆政策推動的股市漲勢 可能已結束

目前可能只是暴風雨前的寧靜。

美國新的財報季即將開始。ADSS 金融公司研究主管安廸斯 (Konstantinos Anthis) 說：「美國企業財報將是下一項影響股市的因素 ，若企業的獲利能力持續，將能推高股市，若財報顯示美國經濟下滑，則股市可能走低。」

FXTM 經紀商分析師塞得 (Hussein Sayed) 週四告訴客戶說：「S&P 500 距歷史高點 1.7%，未能進一步攻克該關卡，顯示央行轉向鴿派立場的利多，似乎已經耗竭。短期內，Fed 不會再降息，投資人不應再期待貨幣政策能推升股市進一步上揚。」

一段時間以來，分析師已多次警告，在經歷了多年的寬鬆貨幣政策後，央行已無法再持續推升股市。週三，Fed 公布 3 月會議記錄，顯示並沒有降息的跡象，有 Fed 委員甚至說，他們考慮升息，但需視數據而定。市場認為，Fed 於 12 月降息與維持利率不變的機率，幾乎相同。但根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，2020 年 1 月，降息的可能性已見增加。

塞得說，由於 2018 年政府支出推升股市的動能已消退，投資人將密切注意本財報季的企業狀況。

他說：「今年以來，S&P 500 指數上漲了 15.2%，該漲勢若要持續，企業獲利不能衰退。鴿派 Fed 已不足以支撑股市。」

Guggenheim 投資公司分析師在最近的研究報告中亦告訴客戶說，他們不預期經濟會嚴重衰退，但由於股價已高，且缺少央行的火力，股市可能受到沉重壓力。