要求美國務卿龐培歐別再參與核談判 北韓：換個更謹慎、成熟的來

《彭博社》引述北韓官方媒體朝中社 (KCNA) 報導，稱北韓當局認為，美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 可能會讓核談判，再度陷入困境，因此要求美國「換人」，改派「更謹慎、成熟」的談判代表。

報導指出，北韓外交部官員 Kwon Jong Gun 表示，如果龐培歐繼續參與談判，將使此事再度陷入困境；因此，在可能與美國恢復對話的前提下，「我希望，我們的談判對象，不是龐培歐，而是在與我方交流時，更謹慎、成熟的人。」

Kwon Jong Gun 說，北韓領導人金正恩，依舊和美國總統川普，維持著良好關係；然而，龐培歐卻對核談判一事「胡說八道」、「像小說家一樣亂編故事」。

龐培歐上月初曾言，北韓在「川金二會」期間要求，美方應全面解除制裁，但對於廢除寧邊 (Yongbyon) 核設施一事，北韓並未給予明確回應。

值得注意的是，在 Kwon Jong Gun 發表上述言論前不久，金正恩才剛視察了新型「戰術導向武器」試射，並稱這項武器的發展，對北韓的作戰能力來說「意義重大」。

這是 2 月底「川金二會」以來，北韓首度傳出公開進行武器測試的消息；「川金二會」破局後，北韓當局宣稱，正在思考與美國交涉的各種選項；金正恩上週表示，只有在華府願意抱持「適當態度」的情況下，他才願意與美方進行會談。