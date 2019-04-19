分散式帳本技術論壇24日台北登場 探討打造智慧城市應用

區塊鏈掀起智慧應用新浪潮，由佈思創業投資顧問發起的 DLT(Distributed ledger technology 分散式帳本技術) 團隊 24 日起將舉行為期 4 天的論壇，邀請日、韓與歐美等產官學界專家探討，分散式帳本相關技術，並探討進一步應用在未來智慧城市的技術應用的可能。

主辦單位 DLT101 表示，本次論壇重點主要探討內容包含法規 STO 及分散式技術等創新發展、產業與分散式技術的合作與真實案例，希望為台灣與國際產業相互接軌，激盪出更多火花。

根據主辦單位規劃，本次交流活動共 2 天的深入討論的高峰論壇，與 3 場 VIP 交流晚宴。25 日於三創園區 5 樓舉辦第一場論壇，討論重點聚焦在 STO 與 DLT 的探討，26 日則為活動重頭戲，將在微風南山展覽中心舉辦全天的國際大型論壇，邀請長期關注台灣新創科技應用與產業發展的立法委員許毓仁、台北市市長柯文哲與產業發展局局長林崇傑均將蒞臨與民眾、業者深入互動，探討政府態度與未來發展可能的走向。

DLT 101，團隊成員組成來自台灣、美國、韓國與香港，致力於新創項目投資和加速發展，近年來更聚焦分散式技術區塊鏈領域，幫助基金和公司在全球創造了超過 6000 萬美元的收入和資金，並希望可以將資源對接與整合，有效落實新創團隊落地台灣與加速發展。



