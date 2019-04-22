豐田積極發展FCV！ 與中國北汽展開合作

日本豐田汽車 (7203-JP) 在繼昨日 (21 日)，宣布將攜手北京清華大學在該校成立「清華大學 - 豐田聯合研究院」(Tsinghua - Toyota Joint Research Institute)，共同進行燃料電池車 (FCV) 所使用的燃料「氫氣」的研究後。在週一 (22 日)，又對外表示將與中國的大型汽車公司北京汽車集團，共同在 FCV 的研發進行合作。動作頻頻。

(圖: Investing.com)

而豐田汽車這一連串的動作，很明顯的也是為了 FCV 在中國市場的普及，來作鋪路。

豐田將提供燃料電池設備，及用於儲存氫氣的高壓儲氣罐，給中國的福田汽車。福田汽車將結合清華大學系統的，北京億華科技所生產的 FCV 控制系統，來進行車輛的商品化。

福田汽車是中國商用車大廠，有生產巴士與卡車等車輛。而北京汽車的市場占有率雖不高，但是在電動車 (EV) 市場方面，卻和比亞迪等 EV 大廠一樣，在市場上的表現突出。而燃料電池巴士，更是計畫在北京冬奧舉辦年的 2020 年時，要在當地普及。

而除了福田汽車之外，豐田更打算將 FCV 所使用的零組件，銷售給其他的中國商用車製造商。

豐田在 1997 年推出了油電混合動力車 (HV)，並在 2014 年時展開 FCV 的銷售。計畫將 FCV 的角色，定位為 HV、EV 之外的另一重要次世代車種。

然而與氫氣相關的基礎建設不夠普及，還有 FCV 偏高的售價也是一大難題，都造成至今仍難以被市場接受。

在中國因為能源問題及環境問題，讓 FCV 獲得極高的關注。豐田也是為了擴展中國市場，才積極的與當地汽車大廠聯手出擊。

日前豐田開放了 HV 方面的 24000 多項專利。而早在 2015 年時，豐田也開放了 FCV 相關的專利權。而在先前，豐田更決定將 HV、FCV 雙邊的專利權都將開放到 2030 年為止。

豐田在過去即與德國 BMW 在 FCV 方面進行合作，而透過開放專利權的方式，可望在相關零組件等方面將餅作大，擴張經濟規模。