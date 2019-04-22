大陸管制VOC排放量 長興衝刺光固材料 今年擬增產8千噸

中國國務院在去年 8 月宣布《打贏藍天保衛戰三年行動計畫》，2020 年 VOC 排放總量較 2015 年下降 10% 以上，長興 (1717) 光固材料鎖定 UV 材料水性化、UV 熱熔膠、5G 手機背蓋塗料、汽車內飾等高值新應用為主，全年擬增加 8 千噸光固材料產能。長興去年營收為 433 億元，合成樹脂占了 53%，電子材料占 30%，以及特化材料占 16%，全年擁有 24 個生產基地，台灣、日本分別 3 個、大陸 14 個、泰國、馬來西亞、義大利、美國各 1 個。



去年光固材料年產能 8 萬噸 (銷售約 5.7～5.8 萬噸、自用 1 萬噸)、光固成品(塗料、油墨) 約 7 千噸，光固銷售區域分別，大中華營收占了 67.5%、亞太地區 16.6%、歐洲 6.7%、美國 9.3%，今年在 UV 光固樹脂可望維持 5～10% 成長空間，並增加 8 千噸產能。



長興表示，大陸已不開放新設化工區，涉及塗料、油墨、膠粘劑生產製造行業及其下游行業，均為限制或禁止高 VOC 產品的使用，推展低毒、低 (無)VOC 含量材料等材料，這對於光固產品、無溶劑熱熔膠需求成長是有正面助益。



2016 年下半年主要原料 MMA(甲基丙烯酸甲酯)、丙烯酸、SM(苯乙烯) 持續走揚，以及投入馬來西亞建廠等不利因素，造成過去三年獲利下滑，由 2015 年 2.81 元，分別降至 2016～2018 年 2.38 元、1.65 元、1.25 元，長興認為，石化產品走了三年多頭，原料端最辛苦的時候已經過去，以合成樹脂、電子材料，以及光固三者，都要用到 MMA 為例，公司平均一年用量約 2 萬噸，近三年報價由 1800 美元上漲到 2600 美元，近期回跌到 2 千美元。



至於光固材料，大陸重視環保導致中小型光啟起劑廠退出或是減產，帶動價格走揚，長興分析，光啟起劑廠全球有 9 成供應是在大陸，主要其製程為有機合成，廢水處理不易，去年整改所帶動價格價格是「喊」成份居多，目前已有 6 家以萬噸級規畫新產能投資，可望緩解價格上漲的現象。



長興完成大陸最後一個據點成都廠設廠之後，於四年前決定馬來西亞設廠，該廠區理論年產能約 9 萬噸，臨近新加坡且可就供應東南亞 6 億人口，目前產品為不飽和聚酯、塗料等，目前年產能約 3 萬噸，到了今年底產能可望提升到 4.5 萬噸左右。



去年光固材料年產能 8 萬噸 (外售約 5.7～5.8 萬噸、自用 1 萬噸)、光固成品(塗料、油墨) 約 7 千噸，光固銷售比重大中華營收占了 67.5%、亞太地區 16.6%、歐洲 6.7%、美國 9.3%，今年在 UV 光固樹脂可望維持 5～10% 成長空間，並增加 8 千噸產能。



長興表示，大陸已不設新的化工區，涉及塗料、油墨、膠粘劑生產製造行業及其下游行業，均為限制或禁止高 VOC 產品的使用，推展低毒、低 (無)VOC 含量材料等材料，這對於光固產品、無溶劑熱熔膠需求成長是有正面助益。



2016 年下半年主要原料 MMA(甲基丙烯酸甲酯)、丙烯酸、SM(苯乙烯) 持續走揚，以及投入馬來西亞建廠等不利因素，造成過去三年獲利下滑，由 2015 年 2.81 元，降至 2016～2018 年 2.38 元、1.65 元、1.25 元，長興認為，石化產品走了三年多頭，原料端最辛苦的時候已經過去，以合成樹脂、電子材料，以及光固都要用到 MMA 為例，公司平均一年用量約 2 萬噸，近三年報價由 1800 美元上漲到 2600 美元，近期回跌到 2 千美元。



至於光固材料，大陸重視環保導致中小型光啟起劑廠退出或是減產，帶動價格走揚，長興分析，光啟起劑廠全球有 9 成供應是在大陸，主要其製程為有機合成，廢水處理不易，去年整改所帶動價格價格是「喊」成份居多，目前已有 6 家以萬噸級規畫新產能投資，可望緩解價格上漲的現象。



長興完成大陸最後一個據點成都廠設廠之後，於四年前決定馬來西亞設廠，該廠區理論年產能約 9 萬噸，臨近新加坡且可就供應東南亞 6 億人口，目前產品為不飽和聚酯、塗料等，年產能約 3 萬噸，到了今年底產能可望提升到 4.5 萬噸左右。





