〈房產〉台灣Q2辦公樓及工業地產仍續為投資焦點

外資商仲高力國際今 (22) 日發布報告指出，亞洲地產市場第 1 季在投資者多元化投資布局的驅動下，投資標的從過往集中在辦公大樓以及住宅等傳統房地產，逐步轉向遠離市區的數據中心、倉儲類工業地產以及開發中項目。高力國際指出，第 2 季台灣辦公大樓及工業不動產仍將繼續成為投資焦點。

高力國際 2019 年第 1 季「亞洲地產市場白皮書」指出，台灣市場氛圍較樂觀，其中商用不動產總成交額微升至 7.13 億美元 (近新台幣 214 億元)，延續去年走勢，自用型買家活躍，辦公大樓及工業不動產需求也持續強勁。

受現有辦公大樓供給有限的影響，第 1 季有兩筆整棟交易，分別是「志嘉水曜」及「壹傳媒大樓」，成交金額約 9300 萬美元 (約新台幣 28 億元)。

台灣第 1 季工業不動產整體成交額為 4.03 億美元 (約新台幣 121 億元)，占市場總成交額的 58%，主要買家來自光電、光學及 DRAM 產業等。例如，作為世界領先的光學鏡頭設計和製造商之一的大立光 (3008-TW) ，第 1 季便買入台中工業區的兩筆工業用地。土地交易第 1 季則因有數筆指標標售案帶動，首季土地總成交額為 20.4 億美元 (約新台幣 614 億元），也創自 2013 年第 4 季以來第 2 高的季度成交額，並較 2018 年第 4 季增長 40％。

高力國際指出，第 2 季台灣辦公大樓及工業不動產仍將繼續成為投資焦點，由於台北市中心並無新增辦公大樓供給，且大部份現有供給稀少釋出，將帶動外溢效果；預期投資者及自用買家將轉向大直、內湖、南港及新北市等外圍商業區。

此外，台灣首季商用不動產加土地交易總額已逾 800 億元，為歷次同期調查新高紀錄，不過，相較鄰近主要城市北京、上海，甚至是香港，卻僅是鳳毛麟角。

高力國際指出，今年首季亞洲房地產重要大事，是由黑石集團所主導在印度發行首檔 REITs-「Embassy Office Parks」，包含 2 棟複合開發案、9 棟純辦公大樓、1 棟旅館及 1 座太陽能園區，總面積超過 300 萬平方米 (約 91 萬坪)，首次公開便募集約 6.87 億美元 (逾 200 億元)，此檔 REITs 的發行亦被視為印度房地產進軍世界舞台拉開序幕。

高力國際進一步分析亞洲主要城市首季商用不動產交易情形，北京第 1 季整棟大型交易總額達 51 億美元，較去年同期成長 5 成，產品以辦公大樓或可改建為辦公大樓的物件最受青睞，包括融創集團以 30 億美元收購泛海集團在海淀區的土地，以及京東集團花費 4 億美元購入首創集團於海淀區一家飯店並改建為辦公大樓最具代表性。

至於上海部分，上海首季整棟商用不動產成交總額為 96 億美元，相較去年第 4 季成長約 8%，以辦公大樓 (含產業園區) 為投資者首選。其中前三大知名交易為融創集團斥資 42 億美元收購泛海集團資產、近期完工的北外灘「一方大廈」售出總金額達 6.86 億美元，以及普洛斯以 1.57 億美元買下張高江科技園區的「盛銀大廈」。